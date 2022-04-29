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https://arabic.sputniknews.com/20220429/داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجيرات-مزار-الشريف-الأفغاني-1061721643.html
"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مزار الشريف الأفغاني
"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مزار الشريف الأفغاني
أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، بأن تنظيم داعش، المحظور في روسيا، أعلن مسؤوليته عن الانفجارين التوأمين في مدينة مزار الشريف الأفغانية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T02:41+0000
2022-04-29T02:42+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ويوم الخميس، هز انفجاران مزار الشريف، بمحافظة بلخ الإفغانية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين.وقع أحد الانفجارات بالقرب من منشأة تعليمية بينما نتج انفجار آخر من اصطدم بسيارة.يشار إلى أن فرع "داعش- خراسان" يعمل في أفغانستان وباكستان المجاورة منذ عام 2015، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات دموية متعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/-داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجير-مسجد-في-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061451281.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار أفغانستان اليوم

"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مزار الشريف الأفغاني

02:41 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 02:42 GMT 29.04.2022)
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان
عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA
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أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، بأن تنظيم داعش، المحظور في روسيا، أعلن مسؤوليته عن الانفجارين التوأمين في مدينة مزار الشريف الأفغانية.
موسكو - سبوتنيك. ويوم الخميس، هز انفجاران مزار الشريف، بمحافظة بلخ الإفغانية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
21 أبريل, 12:47 GMT
وقع أحد الانفجارات بالقرب من منشأة تعليمية بينما نتج انفجار آخر من اصطدم بسيارة.
يشار إلى أن فرع "داعش- خراسان" يعمل في أفغانستان وباكستان المجاورة منذ عام 2015، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات دموية متعددة.
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