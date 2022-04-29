https://arabic.sputniknews.com/20220429/دونيتسك-الولايات-المتحدة-تشن-حربا-مع-العالم-بأسره-وتزود-أوكرانيا-بالسلاح-1061742901.html

دونيتسك: الولايات المتحدة تشن حربا مع العالم بأسره وتزود أوكرانيا بالسلاح

دونيتسك: الولايات المتحدة تشن حربا مع العالم بأسره وتزود أوكرانيا بالسلاح

قال المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، إنه من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة من الجيل الأول، تشن الولايات المتحدة حربًا مع العالم بأسره. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T15:49+0000

2022-04-29T15:49+0000

2022-04-29T16:26+0000

روسيا

العالم

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وفقًا لباسورين: "بالإضافة إلى أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والدبابات وناقلات الجند المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، تريد الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بطائرات من الجيل الأول من طراز إف-16"."قال باسورين على القناة الأولى: "سيكون من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن أفهم من سيكون قائد هذه الطائرة؟ أشك في أنه سيكون طيارًا أوكرانيًا. من المحتمل أن يكون طيارًا، وبعد كل شيء يعمل في جيش الناتو. لأنه من المستحيل إتقان هذا الجهاز بطريقة مختلفة ولا يمكن التحكم فيه من الأرض مثل الطائرة دون طيار" .وأضاف: "لذلك فان الحرب المفتوحة قد بدأت بالفعل مع العالم أجمع".وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد النزاع في أوكرانيا.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.

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