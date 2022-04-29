https://arabic.sputniknews.com/20220429/دونيتسك-تضرر-مستودع-النفط-في-كيروفسكي-نتيجة-القصف-الأوكراني-1061722813.html
دونيتسك: تضرر مستودع النفط في كيروفسكي نتيجة القصف الأوكراني
دونيتسك: تضرر مستودع النفط في كيروفسكي نتيجة القصف الأوكراني
أعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك، أوليكسي كوليمزين، عن تضرر مستودع النفط في منطقة كيروفسكي، وذلك نتيجة القصف الأوكراني. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T06:09+0000
2022-04-29T06:09+0000
2022-04-29T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب كوليمزين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الأوكراني تم استهداف خزانات نفط في منطقة نيفتنايا".وأضاف قائلا: "تم إيقاف العمل بأربع محطات فرعية للمحولات وترك 50 مشتركًا دون كهرباء".وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت منطقة كيروفسكي في دونيتسك أربع مرات خلال الليل من المدفعية من العيار الثقيل.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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العالم
دونيتسك: تضرر مستودع النفط في كيروفسكي نتيجة القصف الأوكراني
06:09 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 06:15 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك، أوليكسي كوليمزين، عن تضرر مستودع النفط في منطقة كيروفسكي، وذلك نتيجة القصف الأوكراني.
وكتب كوليمزين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الأوكراني تم استهداف خزانات نفط في منطقة نيفتنايا".
وأضاف قائلا: "تم إيقاف العمل بأربع محطات فرعية للمحولات وترك 50 مشتركًا دون كهرباء".
وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت منطقة كيروفسكي في دونيتسك أربع مرات خلال الليل من المدفعية من العيار الثقيل.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.