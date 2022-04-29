رئيس سابق لـ"الشاباك" الإسرائيلي: تهديد بينيت بالقتل مؤشر على الوضع الخطير في البلاد
09:08 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
© Sputnik . Evgueniy Batov/
قال عامي إيالون، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" السابق، اليوم الجمعة، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤشر خطير على الوضع في البلاد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال عامي إيالون أن "رصاصات" التهديد التي وصلت إلى بينيت وعائلته، خلال اليومين الماضيين، مؤشر على أن الوضع في البلاد متفجر جدا.
وأفاد رئيس الشاباك السابق بأن رسائل التهديد تلك تمثل جزء من اتجاه كثير من المواطنين الإسرائيليين، ومستوى التحريض والكراهية هي جزء من تيار داخلي أدى إلى الاغتيالات السياسية في الماضي، وخير دليل على ذلك مقتل إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، على يد متطرف يهودي، في العام 1995.
עמי איילון, לשעבר ראש השב"כ, אצל @IKweller: "הכדורים שנשלחו לבנט ולבנו הם חלק ממגמה של רבים מדי בציבור הישראלי. רמות ההסתה, השנאה וחוסר הנכונות להקשיב לדעה אחרת, הן חלק ממגמה שהובילה בעבר לרצח פוליטי. 25 שנים אחרי רצח רבין, אפשר להגיד בעצב גדול שהמצב היום מאוד נפיץ" https://t.co/ZO9vLl0dZc— גלצ (@GLZRadio) April 29, 2022
وكانت رسالة تهديد جديدة بالقتل قد وصلت، أمس الخميس، إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وهي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.
وأكدت القناة العبرية الـ 13 أنه للمرة الثانية خلال يومين فقط، تصل رسالة تهديد إلى عائلة بينيت في منزله بمدينة رعنانا، وتحتوي على رصاصة بندقية أيضا، خاصة لنجله، موضحة أن الرسالة تم توجيهها إلى نجل نفتالي بينيت على عنوان منزل العائلة في مدينة رعنانا، وبداخل الرسالة رصاصة بندقية مكتوب عليها "يمكننا الوصول إليك".
מכתב איום נוסף שכוון לבנו של בנט נשלח למשפחת רה"מ— חדשות 13 (@newsisrael13) April 28, 2022
לכל הפרטים - https://t.co/L3dc18pW1e@SenyorEli
(צילומים מתוך פייסבוק ואינסטגרם) pic.twitter.com/XQU2LoMZKO
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجرى تحقيقات سرية، قبل يومين، حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".