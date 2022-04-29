https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-هيئة-أركان-الجيش-اليمني-نمد-أيدينا-بالسلام-ولكنه-لن-يتحقق-مع-الحوثيين-إلا-بالقوة-1061750787.html

رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: نمد أيدينا بالسلام ولكنه لن يتحقق مع الحوثيين إلا بالقوة

رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: نمد أيدينا بالسلام ولكنه لن يتحقق مع الحوثيين إلا بالقوة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الجمعة، الحرص على إحلال السلام في اليمن، متهماً جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعدم... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T23:58+0000

2022-04-29T23:58+0000

2022-04-29T23:58+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الفريق بن عزيز في كلمة ألقاها خلال فعالية أقامتها هيئة الإسناد اللوجستي بالجيش اليمني، في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "من الأهمّية الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الوطنية [في إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي] بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران [في إشارة إلى جماعة أنصار الله]".وأضاف "نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها".وذكر رئيس هيئة الأركان اليمني، أن "الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة الأممية".ودعا الفريق بن عزيز، كافة الأطراف المنضوية في مجلس القيادة الرئاسي إلى طي صفحة خلافات الماضي والتوحد في مواجهة جماعة الحوثيين، بالقول: "اليوم لا مناطقية بيننا، كلنا تحت مظلة اليمن الكبير، حتى التخلص من المليشيا الانقلابية المشؤومة، وعلينا أن ننظر إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، ولا نتذكر من الماضي إلا ما يخدم المستقبل ويخدم أمن واستقراره الوطن وتنميته".وفي الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمنا إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، الاتهامات بارتكاب خروقات لها.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تواصلان-تبادل-الاتهامات-بخرق-الهدنة-الأممية-1061687399.html

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الحرب على اليمن