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https://arabic.sputniknews.com/20220429/رابطة-النقاد-والصحفيين-الإنجليزية-تمنح-محمد-صلاح-جائزة-أفضل-لاعب-في-عام-2022-1061732129.html
رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022
رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022
منحت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية رسميا، اليوم الجمعة، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، جائزة أفضل لاعب لعام 2022 للمرة الثانية في تاريخه. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T10:33+0000
2022-04-29T10:34+0000
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وحسب بيان ليفربول، ظفر صلاح بنسبة 48% من الأصوات ليتفوق على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.وأضاف البيان أن صلاح سيتسلم جائزته في حفل يوم 5 مايو/آيار المقبل.وأوضح أن صلاح انتزع هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفًا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريميرليغ.وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات.وبذلك يصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بجائزة النقاد الرياضيين للمرة الثانية، بعد كيني دالغليش وجون بارنز.وكان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2017-2018، وهو اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي نال تلك الجائزة.
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ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022

10:33 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 29.04.2022)
© AFP 2022 / OLI SCARFFلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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منحت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية رسميا، اليوم الجمعة، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، جائزة أفضل لاعب لعام 2022 للمرة الثانية في تاريخه.
وحسب بيان ليفربول، ظفر صلاح بنسبة 48% من الأصوات ليتفوق على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.
وأضاف البيان أن صلاح سيتسلم جائزته في حفل يوم 5 مايو/آيار المقبل.
وأوضح أن صلاح انتزع هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفًا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريميرليغ.

وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات.
وبذلك يصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بجائزة النقاد الرياضيين للمرة الثانية، بعد كيني دالغليش وجون بارنز.
وكان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2017-2018، وهو اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي نال تلك الجائزة.
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