https://arabic.sputniknews.com/20220429/رابطة-النقاد-والصحفيين-الإنجليزية-تمنح-محمد-صلاح-جائزة-أفضل-لاعب-في-عام-2022-1061732129.html
رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022
رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022
منحت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية رسميا، اليوم الجمعة، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، جائزة أفضل لاعب لعام 2022 للمرة الثانية في تاريخه. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T10:33+0000
2022-04-29T10:33+0000
2022-04-29T10:34+0000
ليفربول
رياضة
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وحسب بيان ليفربول، ظفر صلاح بنسبة 48% من الأصوات ليتفوق على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.وأضاف البيان أن صلاح سيتسلم جائزته في حفل يوم 5 مايو/آيار المقبل.وأوضح أن صلاح انتزع هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفًا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريميرليغ.وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات.وبذلك يصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بجائزة النقاد الرياضيين للمرة الثانية، بعد كيني دالغليش وجون بارنز.وكان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2017-2018، وهو اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي نال تلك الجائزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022
10:33 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
منحت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية رسميا، اليوم الجمعة، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، جائزة أفضل لاعب لعام 2022 للمرة الثانية في تاريخه.
وحسب بيان ليفربول، ظفر صلاح بنسبة 48% من الأصوات ليتفوق على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.
وأضاف البيان أن صلاح سيتسلم جائزته في حفل يوم 5 مايو/آيار المقبل.
وأوضح أن صلاح انتزع هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفًا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريميرليغ.
وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات.
وبذلك يصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول
يفوز بجائزة النقاد الرياضيين للمرة الثانية، بعد كيني دالغليش وجون بارنز.
وكان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2017-2018، وهو اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي نال تلك الجائزة.