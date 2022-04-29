https://arabic.sputniknews.com/20220429/رجل-نيجيري-يعترف-بخلع-أسنان-الجثث-لجذب-المال-1061737057.html

رجل نيجيري يعترف بخلع أسنان الجثث لجذب المال

رجل نيجيري يعترف بخلع أسنان الجثث لجذب المال

اعتقلت شبكة أمن الدولة "أوسون" في نيجيريا، التي تحمل الاسم الرمزي "أموتكون"، المشتبه به، أفيز أودوسانيا، 33 عامًا، في خلع أسنان جثث الموتى في مقبرة لغرض القيام... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T13:18+0000

2022-04-29T13:18+0000

2022-04-29T13:18+0000

العالم

نيجيريا

المال

جثث

طقوس

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واعترف أفيز، الذي عرض في قيادة أموتكون في منطقة سابو، يوم الأربعاء، أنه بدأ بحثه عن طقوس المال في عام 2016، لكنه فشل مرتين بعد خلع أسنان من جسدين مختلفين في ساغامو، مشيرا إلى أن الجثتين اللتين أجلاهما في وقت سابق، كانتا في أوقات مختلفة بين عامي 2016 و2020، لكن تم القبض عليه بعد المحاولة الثالثة في مقبرة إليشا، بحسب موقع "vanguardngr".وفقا له: "تم القبض عليّ بعد أن قمت بإجلاء جثة في مقبرة في إليشا والتي أردت استخدامها في طقوس المال. لقد قمت بإجلاء الجثث منذ عام 2016 وأزيل أجزاءها لأغراض طقوس المال لكن الطقوس فشلت"، مضيفا: "قمت بإجلاء الجثث في ساغامو بولاية أوجون ولكن تم القبض عليّ في أوسون أثناء محاولتي نزع سن إحدى الجثث".وقال أفيز: "يستغرق الأمر حوالي 30 دقيقة لإزالة السن من الجثة، ليستغرق الأمر وقتا أقل في تجربتي السابقة"، ناصحًا الشباب الآخرين الذين يحاولون المغامرة في طقوس المال بالكف عنها "لأنها ليست حقيقية".وسيتم تسليم المشتبه فيه إلى الأمن التقليدي لمحاكمته.

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العالم, نيجيريا, المال, جثث, طقوس