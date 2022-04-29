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https://arabic.sputniknews.com/20220429/روسيا-تعلن-عدم-التزامها-بالتعاون-مع-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-التحقيق-بشأن-أوكرانيا-1061744384.html
روسيا تعلن عدم التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن أوكرانيا
روسيا تعلن عدم التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن أوكرانيا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T16:48+0000
2022-04-29T16:48+0000
روسيا
العالم
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وبحسب زاخاروفا، فإن موسكو لاحظت الإعلان الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل الجاري، بشأن انضمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجموعة التحقيق المشتركة لبولندا وليتوانيا وأوكرانيا، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية العدل الأوروبية.وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "بالنسبة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة تظهر أنه لا يحاول حتى الحفاظ على الحيادية والموضوعية وينضم بحماس إلى العملية التي يتم فيها تحديد الجناة بوضوح مسبقًا. إذا كان هناك شخص لا يزال لديه شك في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تنفذ الأوامر السياسية ولا علاقة لها بالعدالة المستقلة، فإن الشكل "الإبداعي" الجديد للعمل يجعل كل شيء واضحًا للغاية".
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روسيا تعلن عدم التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن أوكرانيا

16:48 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ "التحقيق" بشأن أوكرانيا.
وبحسب زاخاروفا، فإن موسكو لاحظت الإعلان الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل الجاري، بشأن انضمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجموعة التحقيق المشتركة لبولندا وليتوانيا وأوكرانيا، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية العدل الأوروبية.

وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "بالنسبة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة تظهر أنه لا يحاول حتى الحفاظ على الحيادية والموضوعية وينضم بحماس إلى العملية التي يتم فيها تحديد الجناة بوضوح مسبقًا. إذا كان هناك شخص لا يزال لديه شك في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تنفذ الأوامر السياسية ولا علاقة لها بالعدالة المستقلة، فإن الشكل "الإبداعي" الجديد للعمل يجعل كل شيء واضحًا للغاية".
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