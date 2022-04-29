عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/زعيم-حزب-البديل-على-ألمانيا-إطلاق-مشروع-التيار-الشمالي-2-1061727861.html
زعيم حزب البديل: على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"
زعيم حزب البديل: على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"
يرى أحد أعضاء لجنة السياسة الدولية في البوندستاغ الألماني وزعيم "الحزب البديل من أجل ألمانيا"، تينو كروبالا، أنه يجب على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:10+0000
2022-04-29T09:10+0000
العالم
أخبار ألمانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050174607_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_b2642b01189e006dbbddc61d18c0ddef.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زعيم الحزب البديل لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد حزبنا أن جمهورية ألمانيا الفيدرالية يجب أن تلتزم بأي حال من الأحوال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"، ولذلك إذا ساعدت حجة التجارة باليورو في إقناع الحكومة الفيدرالية بإطلاق خط أنابيب الغاز الجاهز، فقد تكون فكرة جيدة".وأضاف: "لكنني أخشى أن الحديث لا يدور الآن عن تلك التفاصيل إطلاقا. إن هناك خطرا يهدد بأن الإسفين سيتم دقه إلى عمق أكبر، وبذلك تتعطل العلاقات التجارية الأوراسية بسبب العقوبات إلى الأبد. ولذلك ينبغي علينا أن نوضح أننا لن نسمح بمثل هذا الانقسام في القارة".يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والقطاع المالي وقطاع الطاقة في روسيا، حيث أثرت العقوبات المالية على احتياطيات البنك المركزي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تقرر فصل سبعة بنوك روسية عن نظام "سويفت".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-الغرب-يستخدم-التيار-الشمالي-2-كأداة-لمعاقبتنا-1060661582.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050174607_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_8d9deff1705bf3afd8925e7c6c0ce71a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا

زعيم حزب البديل: على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"

09:10 GMT 29.04.2022
© AP Photo / Michael Sohnوضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا.
وضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
يرى أحد أعضاء لجنة السياسة الدولية في البوندستاغ الألماني وزعيم "الحزب البديل من أجل ألمانيا"، تينو كروبالا، أنه يجب على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"، وذلك مقابل أن توافق روسيا مجددا على أن تبيع الغاز الطبيعي باليورو، معتبرا أن هذه الصفقة فكرة جيدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال زعيم الحزب البديل لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد حزبنا أن جمهورية ألمانيا الفيدرالية يجب أن تلتزم بأي حال من الأحوال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"، ولذلك إذا ساعدت حجة التجارة باليورو في إقناع الحكومة الفيدرالية بإطلاق خط أنابيب الغاز الجاهز، فقد تكون فكرة جيدة".
وأضاف: "لكنني أخشى أن الحديث لا يدور الآن عن تلك التفاصيل إطلاقا. إن هناك خطرا يهدد بأن الإسفين سيتم دقه إلى عمق أكبر، وبذلك تتعطل العلاقات التجارية الأوراسية بسبب العقوبات إلى الأبد. ولذلك ينبغي علينا أن نوضح أننا لن نسمح بمثل هذا الانقسام في القارة".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا
30 مارس, 15:11 GMT
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والقطاع المالي وقطاع الطاقة في روسيا، حيث أثرت العقوبات المالية على احتياطيات البنك المركزي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تقرر فصل سبعة بنوك روسية عن نظام "سويفت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала