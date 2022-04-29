زعيم حزب البديل: على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"
© AP Photo / Michael Sohnوضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا.
© AP Photo / Michael Sohn
يرى أحد أعضاء لجنة السياسة الدولية في البوندستاغ الألماني وزعيم "الحزب البديل من أجل ألمانيا"، تينو كروبالا، أنه يجب على ألمانيا إطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"، وذلك مقابل أن توافق روسيا مجددا على أن تبيع الغاز الطبيعي باليورو، معتبرا أن هذه الصفقة فكرة جيدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال زعيم الحزب البديل لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد حزبنا أن جمهورية ألمانيا الفيدرالية يجب أن تلتزم بأي حال من الأحوال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي-2"، ولذلك إذا ساعدت حجة التجارة باليورو في إقناع الحكومة الفيدرالية بإطلاق خط أنابيب الغاز الجاهز، فقد تكون فكرة جيدة".
وأضاف: "لكنني أخشى أن الحديث لا يدور الآن عن تلك التفاصيل إطلاقا. إن هناك خطرا يهدد بأن الإسفين سيتم دقه إلى عمق أكبر، وبذلك تتعطل العلاقات التجارية الأوراسية بسبب العقوبات إلى الأبد. ولذلك ينبغي علينا أن نوضح أننا لن نسمح بمثل هذا الانقسام في القارة".
وأضاف: "لكنني أخشى أن الحديث لا يدور الآن عن تلك التفاصيل إطلاقا. إن هناك خطرا يهدد بأن الإسفين سيتم دقه إلى عمق أكبر، وبذلك تتعطل العلاقات التجارية الأوراسية بسبب العقوبات إلى الأبد. ولذلك ينبغي علينا أن نوضح أننا لن نسمح بمثل هذا الانقسام في القارة".
30 مارس, 15:11 GMT
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والقطاع المالي وقطاع الطاقة في روسيا، حيث أثرت العقوبات المالية على احتياطيات البنك المركزي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تقرر فصل سبعة بنوك روسية عن نظام "سويفت".