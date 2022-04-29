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https://arabic.sputniknews.com/20220429/ساويرس-يتهم-كتائب-إلكترونية-ليبية-بالهجوم-عليه-1061746812.html
ساويرس يتهم "كتائب إلكترونية" ليبية بالهجوم عليه
ساويرس يتهم "كتائب إلكترونية" ليبية بالهجوم عليه
أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس هاجم فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة غضب ليبيين، وصفهم ساويرس لاحقا... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T18:46+0000
2022-04-29T18:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
نجيب ساويرس
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وكتب ساويرس على حسابه في موقع تويتر، اليوم الجمعة: "سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية…فضّل المنصب عن مصلحةً ليبيا".وقوبلت تغريدة الملياردير المصري بهجوم من قبل ليبيين، انتقدوا ما وصفوه بانحيازه لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان.واعتبر أحد المغردين أن موقف ساويرس يعود إلى إلغاء حكومة الدبيبة تعاقدات لشركاته في ليبيا.إلا أن رجل الأعمال المصري رد بالقول: "ليس لي أي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من الميليشيات ويعود الاستقرار بعون الله".ورد ساويرس على التعليقات التي انتقدت موقفه، بالقول: "تويتة واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات في طرابلس".وأضاف: "عندى خبرة بالتعامل معها والبلوك (الحظر) خير رد.. تحيا ليبيا".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, نجيب ساويرس

ساويرس يتهم "كتائب إلكترونية" ليبية بالهجوم عليه

18:46 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس هاجم فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة غضب ليبيين، وصفهم ساويرس لاحقا بالكتائب الإلكترونية التابعة للميليشيات في طرابلس.
وكتب ساويرس على حسابه في موقع تويتر، اليوم الجمعة: "سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية…فضّل المنصب عن مصلحةً ليبيا".
وقوبلت تغريدة الملياردير المصري بهجوم من قبل ليبيين، انتقدوا ما وصفوه بانحيازه لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان.
واعتبر أحد المغردين أن موقف ساويرس يعود إلى إلغاء حكومة الدبيبة تعاقدات لشركاته في ليبيا.
إلا أن رجل الأعمال المصري رد بالقول: "ليس لي أي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من الميليشيات ويعود الاستقرار بعون الله".
ورد ساويرس على التعليقات التي انتقدت موقفه، بالقول: "تويتة واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات في طرابلس".
وأضاف: "عندى خبرة بالتعامل معها والبلوك (الحظر) خير رد.. تحيا ليبيا".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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