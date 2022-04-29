عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/سبوتنيك-تحاور-رشا-شربتجي-في-كواليس-كسر-عظم-1061735791.html
"سبوتنيك" تحاور رشا شربتجي في كواليس "كسر عظم"
"سبوتنيك" تحاور رشا شربتجي في كواليس "كسر عظم"
واكبت "سبوتنيك" تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الدرامي السوري "كسر عظم"، الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان المبارك بمتابعة تعيد إلى الأذهان علاقة الجمهور السوري... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:03+0000
2022-04-29T15:12+0000
منوعات
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061735254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc30eeab484092ab892fa0d70669dbd4.jpg
وخلال جولتها في أحد مواقع التصوير، نقلت "سبوتنيك" جانبا من ردود المخرجة السورية المعروفة رشا شربتجي على بعض الانتقادات التي أثارت جدلا بين أوساط الجماهير.فيما تناولت الممثلة السورية المعروفة نانسي خوري جانبا آخر من الجدل الذي أثاره العمل الدرامي وخاصة لجهة الجرأة التي اتسمت بها بعض مشاهده وكذلك اللغة التي استعملها السيناريو في تناول بعض القضايا المجتمعية.وتدور قصة المسلسل السوري "كسر عظم" حول شخصية (أبو ريان) الذي أداها الفنان السوري الشهير "فايز قزق".ويقوم أبو ريان باستغلال عمل ابنه في الجمارك لتسهيل عمله غير القانوني بالتهريب بمشاركة رجال جمارك فاسدين، إلى جانب ارتكابه عدة جرائم منها تهريب الأموال واغتيال ضباط وجنود وغيرها من الأحداث المثيرة.وحظي المسلسل الذي عرض على قنوات عربية شهيرة بمشاهدة واسعة من الجمهور، وتصدر نسب المشاهدة وفقا لما أكدته منصات العرض في العالم العربي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061735254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2769b7dd247ad4ce3a8b65f9ea63f716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار سوريا اليوم

"سبوتنيك" تحاور رشا شربتجي في كواليس "كسر عظم"

15:03 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري كسر عظم الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرTelegram
واكبت "سبوتنيك" تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الدرامي السوري "كسر عظم"، الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان المبارك بمتابعة تعيد إلى الأذهان علاقة الجمهور السوري بإنتاجاته الدرامية الوطنية.
وخلال جولتها في أحد مواقع التصوير، نقلت "سبوتنيك" جانبا من ردود المخرجة السورية المعروفة رشا شربتجي على بعض الانتقادات التي أثارت جدلا بين أوساط الجماهير.
فيما تناولت الممثلة السورية المعروفة نانسي خوري جانبا آخر من الجدل الذي أثاره العمل الدرامي وخاصة لجهة الجرأة التي اتسمت بها بعض مشاهده وكذلك اللغة التي استعملها السيناريو في تناول بعض القضايا المجتمعية.
وتدور قصة المسلسل السوري "كسر عظم" حول شخصية (أبو ريان) الذي أداها الفنان السوري الشهير "فايز قزق".
ويقوم أبو ريان باستغلال عمل ابنه في الجمارك لتسهيل عمله غير القانوني بالتهريب بمشاركة رجال جمارك فاسدين، إلى جانب ارتكابه عدة جرائم منها تهريب الأموال واغتيال ضباط وجنود وغيرها من الأحداث المثيرة.
© Sputnik . Mohammad Damourتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري كسر عظم الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
© Sputnik . Mohammad Damour
وحظي المسلسل الذي عرض على قنوات عربية شهيرة بمشاهدة واسعة من الجمهور، وتصدر نسب المشاهدة وفقا لما أكدته منصات العرض في العالم العربي.
© Sputnik . Mohammad Damourتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري كسر عظم الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
© Sputnik . Mohammad Damour
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала