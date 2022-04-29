"سبوتنيك" تحاور رشا شربتجي في كواليس "كسر عظم"
15:03 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
© Sputnik . Mohammad Damour
واكبت "سبوتنيك" تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الدرامي السوري "كسر عظم"، الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان المبارك بمتابعة تعيد إلى الأذهان علاقة الجمهور السوري بإنتاجاته الدرامية الوطنية.
وخلال جولتها في أحد مواقع التصوير، نقلت "سبوتنيك" جانبا من ردود المخرجة السورية المعروفة رشا شربتجي على بعض الانتقادات التي أثارت جدلا بين أوساط الجماهير.
فيما تناولت الممثلة السورية المعروفة نانسي خوري جانبا آخر من الجدل الذي أثاره العمل الدرامي وخاصة لجهة الجرأة التي اتسمت بها بعض مشاهده وكذلك اللغة التي استعملها السيناريو في تناول بعض القضايا المجتمعية.
وتدور قصة المسلسل السوري "كسر عظم" حول شخصية (أبو ريان) الذي أداها الفنان السوري الشهير "فايز قزق".
ويقوم أبو ريان باستغلال عمل ابنه في الجمارك لتسهيل عمله غير القانوني بالتهريب بمشاركة رجال جمارك فاسدين، إلى جانب ارتكابه عدة جرائم منها تهريب الأموال واغتيال ضباط وجنود وغيرها من الأحداث المثيرة.
© Sputnik . Mohammad Damourتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
© Sputnik . Mohammad Damour
وحظي المسلسل الذي عرض على قنوات عربية شهيرة بمشاهدة واسعة من الجمهور، وتصدر نسب المشاهدة وفقا لما أكدته منصات العرض في العالم العربي.
© Sputnik . Mohammad Damourتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل الدرامي السوري "كسر عظم" الذي حظي عرضه خلال شهر رمضان
© Sputnik . Mohammad Damour