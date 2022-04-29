https://arabic.sputniknews.com/20220429/شركة-حكومية-ماليزية-تنسحب-من-مشروع-الغاز-الطبيعي-في-ميانمار-1061744204.html
شركة حكومية ماليزية تنسحب من مشروع الغاز الطبيعي في ميانمار
شركة حكومية ماليزية تنسحب من مشروع الغاز الطبيعي في ميانمار
أعلنت شركة بتروناس، شركة النفط والغاز المملوكة للحكومة الماليزية، انسحابها من مشروع يتاغون البحري للغاز الطبيعي في ميانمار. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T16:31+0000
2022-04-29T16:31+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشركة الماليزية كانت قد امتلكت من خلال شركتين تابعتين، حصة 40.9 % في المشروع، مع شركة النفط الحكومية والغاز في ميانمار.وقالت بتروناس في بيان صادر عن مقرها الرئيسي في كوالالمبور، إن الشركة، من خلال شركتين تابعتين، تمتلك 40.9% من حصة المشاركة في المشروع، وقالت إن شركاءها هم "ميانما أويل آند غاز إنتربرايز"، شركة النفط الحكومية في ميانمار، بحصة تبلغ 20.5%، وشركة "نيبون" اليابانية للتنقيب عن النفط، بنسبة 19.3%؛ وشركة "PTTEP" الدولية التايلاندية المحدودة بنسبة 19.3%.يشار إلى أن شركة "بتروناس" هي الأحدث في سلسلة شركات النفط التي تنسحب من عملياتها في ميانمار هذا العام، وتشمل الشركات الأخرى وودسايد بتروليوم الأسترالية وتوتال إنرجي الفرنسية والولايات المتحدة، وشركة شيفرون.وقالت تلك الشركات إنها تنسحب بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان للنظام العسكري في ميانمار، الذي استولى على السلطة في فبراير/شباط من العام الماضي، بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة.بالإضافة إلى المخاوف الحقوقية، فإن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على ميانمار تجعل التعامل مع ميانمار أمرا معقدا.ولم يذكر بيان انسحاب بتروناس أي مخاوف سياسية أو أخلاقية بشأن عمل الشركة، بل أوضح البيان أنه "تم اتخاذ القرار بعد مراجعة فنية تجارية شاملة بما يتماشى مع استراتيجية ترشيد أصول بتروناس بما يتناسب مع طموحات نموها وسط بيئة الصناعة المتغيرة وتحول الطاقة المتسارع".
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أخبار العالم الآن
شركة حكومية ماليزية تنسحب من مشروع الغاز الطبيعي في ميانمار
16:31 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة بتروناس، شركة النفط والغاز المملوكة للحكومة الماليزية، انسحابها من مشروع يتاغون البحري للغاز الطبيعي في ميانمار.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشركة الماليزية كانت قد امتلكت من خلال شركتين تابعتين، حصة 40.9 % في المشروع، مع شركة النفط الحكومية والغاز في ميانمار.
وقالت بتروناس في بيان صادر عن مقرها الرئيسي في كوالالمبور، إن الشركة، من خلال شركتين تابعتين، تمتلك 40.9% من حصة المشاركة في المشروع، وقالت إن شركاءها هم "ميانما أويل آند غاز إنتربرايز"، شركة النفط الحكومية في ميانمار، بحصة تبلغ 20.5%، وشركة "نيبون" اليابانية للتنقيب عن النفط، بنسبة 19.3%؛ وشركة "PTTEP" الدولية التايلاندية المحدودة بنسبة 19.3%.
يشار إلى أن شركة "بتروناس" هي الأحدث في سلسلة شركات النفط التي تنسحب من عملياتها في ميانمار هذا العام، وتشمل الشركات الأخرى وودسايد بتروليوم الأسترالية وتوتال إنرجي الفرنسية والولايات المتحدة، وشركة شيفرون.
وقالت تلك الشركات إنها تنسحب بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان للنظام العسكري في ميانمار
، الذي استولى على السلطة في فبراير/شباط من العام الماضي، بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة.
بالإضافة إلى المخاوف الحقوقية، فإن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على ميانمار تجعل التعامل مع ميانمار أمرا معقدا.
ولم يذكر بيان انسحاب بتروناس أي مخاوف سياسية أو أخلاقية بشأن عمل الشركة، بل أوضح البيان أنه "تم اتخاذ القرار بعد مراجعة فنية تجارية شاملة بما يتماشى مع استراتيجية ترشيد أصول بتروناس بما يتناسب مع طموحات نموها وسط بيئة الصناعة المتغيرة وتحول الطاقة المتسارع".