https://arabic.sputniknews.com/20220429/صديقتان-من-أيام-الطفولة-تلتقيان-بالصدفة-في-دار-مسنين-بعد-فراق-دام-70-عاما-1061736319.html
صديقتان من أيام الطفولة تلتقيان بالصدفة في دار مسنين بعد فراق دام 70 عاما
صديقتان من أيام الطفولة تلتقيان بالصدفة في دار مسنين بعد فراق دام 70 عاما
افترقت صديقتان بعد زواج كل منهما في عام 1951، لكن بعد أكثر من سبعة عقود، كانت المفاجأة في دار لرعاية المسنين. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:03+0000
2022-04-29T13:03+0000
2022-04-29T13:03+0000
مجتمع
منوعات
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كانت علاقة الصداقة قوية بين أودري سيشتون ومارغريت مور البالغتين من العمر 86 عاما، عندما كانتا تلميذتين في مدرسة بيلت رود للبنات في ستافوردشاير ببريطانيا خلال أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي.كان آخر لقاء بينهما وهما في سن 15 عاما، إذ باعد بينهما زواج كلتيهما في عام 1951، فلم يقع بينهما لقاء آخر منذ ذلك التاريخ رغم أنهما تعيشان في نفس المنطقة في بريطانيا.لكن بعد أكثر من سبعة عقود، تم لم شملهما عندما انتقلت أودري مؤقتا إلى دار رعاية في المنطقة خلال أعمال إصلاح في منزلها، وفقا لموقع "مونت كارلو".وتعيش مارغريت وهي أم لأربعة أولاد وجدة لسبعة أحفاد في الدار منذ 2021. وقالت إن المفاجأة كانت كبيرة وإنها تعرفت على أودري فورا.
https://arabic.sputniknews.com/20201115/افتتاح-غرفة-العناق-في-دار-رعاية-المسنين-الإيطالية-فيديو-1047195139.html
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مجتمع, منوعات
صديقتان من أيام الطفولة تلتقيان بالصدفة في دار مسنين بعد فراق دام 70 عاما
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افترقت صديقتان بعد زواج كل منهما في عام 1951، لكن بعد أكثر من سبعة عقود، كانت المفاجأة في دار لرعاية المسنين.
كانت علاقة الصداقة قوية بين أودري سيشتون ومارغريت مور البالغتين من العمر 86 عاما، عندما كانتا تلميذتين في مدرسة بيلت رود للبنات في ستافوردشاير ببريطانيا خلال أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
كان آخر لقاء بينهما وهما في سن 15 عاما، إذ باعد بينهما زواج كلتيهما في عام 1951، فلم يقع بينهما لقاء آخر منذ ذلك التاريخ رغم أنهما تعيشان في نفس المنطقة في بريطانيا.
15 نوفمبر 2020, 11:27 GMT
لكن بعد أكثر من سبعة عقود، تم لم شملهما عندما انتقلت أودري مؤقتا إلى دار رعاية في المنطقة خلال أعمال إصلاح في منزلها، وفقا لموقع "مونت كارلو
".
ووصفت أودري الصدفة بأنها "لا تصدق" وقالت إنها "تعرفت على مارغريت على الفور"، مضيفة: "كان من الرائع أن نلتقي مرة أخرى وتحدثنا وتذكرنا أيام المدرسة".
وتعيش مارغريت وهي أم لأربعة أولاد وجدة لسبعة أحفاد في الدار منذ 2021. وقالت إن المفاجأة كانت كبيرة وإنها تعرفت على أودري فورا.