https://arabic.sputniknews.com/20220429/طهران-تتحدث-عن-خارطة-طريق-للمحادثات-المستقبلية-بين-إيران-والسعودية-1061723305.html
طهران تتحدث عن "خارطة طريق" للمحادثات المستقبلية بين إيران والسعودية
طهران تتحدث عن "خارطة طريق" للمحادثات المستقبلية بين إيران والسعودية
كشف إيرج مسجدي، السفير الإيراني لدى بغداد، أثناء إعلانه تفاصيل المباحثات الأخيرة بين بلاده والسعودية التي استضافها العراق، عن اتفاق الجانبين على خارطة طريق... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T06:40+0000
2022-04-29T06:40+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن إيرج مسجدي أنه خلال الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية، التي عقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تم الاتفاق على خارطة طريق للمستقبل.وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع الخميس، وأصبحت خارطة طريق للمستقبل، خاصة وأنه سيتم مناقشة ملف إعادة فتح السفارتين وهو ما سيعتمد على المفاوضات المقبلة.وأوضح إيرج مسجدي أن لدى البلدين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات الأخيرة، وهذا معيار إيجابي ينير مسار هذه المفاوضات لكلا الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاق العام بين إيران والسعودية يتعلق بـ "بناء الثقة"، وكذلك "الإجراءات والتعاون الثنائي"، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الحج وقضية سفارتي الجانبين، والقضية الثالثة تناقش "قضايا إقليمية ودولية".وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/وزير-الخارجية-العراقي-يكشف-عن-مذكرة-تفاهم-من-10-بنود-بين-إيران-والسعودية-1061605331.html
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العراق, السعودية, إيران, العالم العربي
طهران تتحدث عن "خارطة طريق" للمحادثات المستقبلية بين إيران والسعودية
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كشف إيرج مسجدي، السفير الإيراني لدى بغداد، أثناء إعلانه تفاصيل المباحثات الأخيرة بين بلاده والسعودية التي استضافها العراق، عن اتفاق الجانبين على خارطة طريق للمفاوضات المستقبلية.
ونقلت وكالة إرنا
، صباح اليوم الجمعة، عن إيرج مسجدي أنه خلال الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية، التي عقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تم الاتفاق على خارطة طريق للمستقبل.
وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع الخميس، وأصبحت خارطة طريق للمستقبل، خاصة وأنه سيتم مناقشة ملف إعادة فتح السفارتين وهو ما سيعتمد على المفاوضات المقبلة.
وأوضح إيرج مسجدي أن لدى البلدين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات الأخيرة، وهذا معيار إيجابي ينير مسار هذه المفاوضات لكلا الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاق العام بين إيران والسعودية
يتعلق بـ "بناء الثقة"، وكذلك "الإجراءات والتعاون الثنائي"، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الحج وقضية سفارتي الجانبين، والقضية الثالثة تناقش "قضايا إقليمية ودولية".
وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة
من هذا الحوار قريبا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.