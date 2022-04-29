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الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220429/طيارو-المروحيات-الروسية-لا-يبالون-بالدفاعات-المضادة-فيديو-1061724359.html
طيارو المروحيات الروسية لا يبالون بالدفاعات المضادة... فيديو
طيارو المروحيات الروسية لا يبالون بالدفاعات المضادة... فيديو
تستخدم القوات الروسية خلال عملية تحرير دونباس ومناطق أوكرانية أخرى من قوات نظام كييف، مروحيات "كا-52" و"مي-8أ إم تي شي". 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:43+0000
2022-04-29T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية في 29 أبريل/نيسان كيفية استخدام المروحيات في حماية أرتال سيارات الجيش وتدمير آليات قوات كييف ومنشآتها العسكرية، ونقل القوات الصديقة ودعمها حين تنفذ مهامها على الأرض.وعما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنعهم من تنفيذ مهامهم يقول أحد الطيارين الروس، إيغور، إن مروحياتهم تتعرض لإطلاق النار من الأرض، ولكن هذا لا يمنعهم، لأن هجماتهم تكون مفاجئة حتى أن العدو لا يفهم مِن أي جهة تُطلق النار عليه، فيتمثل رده في إطلاق النار عشوائيًا.ويضيف أن هذا ما حصل خلال طلعتهم الأخيرة التي عادوا منها سالمين بعدما أنجزوا المهمة الموكلة إليهم.
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رصد عسكري

طيارو المروحيات الروسية لا يبالون بالدفاعات المضادة... فيديو

07:43 GMT 29.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحية مي-8
مروحية مي-8 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Министерство обороны РФ
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تستخدم القوات الروسية خلال عملية تحرير دونباس ومناطق أوكرانية أخرى من قوات نظام كييف، مروحيات "كا-52" و"مي-8أ إم تي شي".
ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية في 29 أبريل/نيسان كيفية استخدام المروحيات في حماية أرتال سيارات الجيش وتدمير آليات قوات كييف ومنشآتها العسكرية، ونقل القوات الصديقة ودعمها حين تنفذ مهامها على الأرض.
وعما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنعهم من تنفيذ مهامهم يقول أحد الطيارين الروس، إيغور، إن مروحياتهم تتعرض لإطلاق النار من الأرض، ولكن هذا لا يمنعهم، لأن هجماتهم تكون مفاجئة حتى أن العدو لا يفهم مِن أي جهة تُطلق النار عليه، فيتمثل رده في إطلاق النار عشوائيًا.
ويضيف أن هذا ما حصل خلال طلعتهم الأخيرة التي عادوا منها سالمين بعدما أنجزوا المهمة الموكلة إليهم.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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