https://arabic.sputniknews.com/20220429/طيارو-المروحيات-الروسية-لا-يبالون-بالدفاعات-المضادة-فيديو-1061724359.html
طيارو المروحيات الروسية لا يبالون بالدفاعات المضادة... فيديو
طيارو المروحيات الروسية لا يبالون بالدفاعات المضادة... فيديو
تستخدم القوات الروسية خلال عملية تحرير دونباس ومناطق أوكرانية أخرى من قوات نظام كييف، مروحيات "كا-52" و"مي-8أ إم تي شي". 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:43+0000
2022-04-29T07:43+0000
2022-04-29T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية في 29 أبريل/نيسان كيفية استخدام المروحيات في حماية أرتال سيارات الجيش وتدمير آليات قوات كييف ومنشآتها العسكرية، ونقل القوات الصديقة ودعمها حين تنفذ مهامها على الأرض.وعما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنعهم من تنفيذ مهامهم يقول أحد الطيارين الروس، إيغور، إن مروحياتهم تتعرض لإطلاق النار من الأرض، ولكن هذا لا يمنعهم، لأن هجماتهم تكون مفاجئة حتى أن العدو لا يفهم مِن أي جهة تُطلق النار عليه، فيتمثل رده في إطلاق النار عشوائيًا.ويضيف أن هذا ما حصل خلال طلعتهم الأخيرة التي عادوا منها سالمين بعدما أنجزوا المهمة الموكلة إليهم.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طيارو المروحيات الروسية لا يبالون بالدفاعات المضادة... فيديو
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تستخدم القوات الروسية خلال عملية تحرير دونباس ومناطق أوكرانية أخرى من قوات نظام كييف، مروحيات "كا-52" و"مي-8أ إم تي شي".
ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية في 29 أبريل/نيسان كيفية استخدام المروحيات في حماية أرتال سيارات الجيش وتدمير آليات قوات كييف ومنشآتها العسكرية، ونقل القوات الصديقة ودعمها حين تنفذ مهامها على الأرض.
وعما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنعهم من تنفيذ مهامهم يقول
أحد الطيارين الروس، إيغور، إن مروحياتهم تتعرض لإطلاق النار من الأرض، ولكن هذا لا يمنعهم، لأن هجماتهم تكون مفاجئة حتى أن العدو لا يفهم مِن أي جهة تُطلق النار عليه، فيتمثل رده في إطلاق النار عشوائيًا.
ويضيف أن هذا ما حصل خلال طلعتهم الأخيرة التي عادوا منها سالمين بعدما أنجزوا المهمة الموكلة إليهم.