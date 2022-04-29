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https://arabic.sputniknews.com/20220429/عضو-الكنيست-إيتمار-بن-غفير-فشلنا-في-المسجد-الأقصى-وفقدنا-السيطرة-أمام-الفلسطينيين-1061731373.html
عضو الكنيست إيتمار بن غفير: فشلنا في المسجد الأقصى وفقدنا السيطرة أمام الفلسطينيين
عضو الكنيست إيتمار بن غفير: فشلنا في المسجد الأقصى وفقدنا السيطرة أمام الفلسطينيين
هاجم إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، اليوم الجمعة، حكومة بلاده، متهما إياها بالاستسلام أمام الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T10:42+0000
2022-04-29T10:42+0000
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن إيتمار بن غفير أن إسرائيل فشلت في السيطرة على الوضع في المسجد الأقصى في هذه الآونة، كما فشلت من قبل في مواجهة عمليات "إرهابية" فلسطينية مختلفة في بني براك وبئر السبع والخضيرة.ووجه بن غفير سهامه نحو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، الجنرال رونين بار، مؤكدا أن جهازه الأمني سجل أكثر من حالة فشل، كانت آخرها في السيطرة على الوضع في المسجد الأقصى، وبأن هناك حالات فشل أخرى للشاباك.وأكد بن غفير أنه تلقى تهديدات بالقتل بعدما وصلته رسالة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" توضح ذلك، وبها صورة رصاصات، وذلك بالتوازي مع مطالبته رئيس الحكومة نفتالي بينيت بوقف تحريض رئيس الشاباك ضده، بدعوى أن مثل هذا التصريحات تؤدي إلى العنف والإرهاب.وأوضح بن غفير أن التهديدات التي وصلته بالقتل، جاء فيها "سنقتلك أنت وعائلتك.. الموت لإسرائيل".وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, العالم العربي

عضو الكنيست إيتمار بن غفير: فشلنا في المسجد الأقصى وفقدنا السيطرة أمام الفلسطينيين

10:42 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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هاجم إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، اليوم الجمعة، حكومة بلاده، متهما إياها بالاستسلام أمام الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن إيتمار بن غفير أن إسرائيل فشلت في السيطرة على الوضع في المسجد الأقصى في هذه الآونة، كما فشلت من قبل في مواجهة عمليات "إرهابية" فلسطينية مختلفة في بني براك وبئر السبع والخضيرة.
ووجه بن غفير سهامه نحو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، الجنرال رونين بار، مؤكدا أن جهازه الأمني سجل أكثر من حالة فشل، كانت آخرها في السيطرة على الوضع في المسجد الأقصى، وبأن هناك حالات فشل أخرى للشاباك.
وأكد بن غفير أنه تلقى تهديدات بالقتل بعدما وصلته رسالة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" توضح ذلك، وبها صورة رصاصات، وذلك بالتوازي مع مطالبته رئيس الحكومة نفتالي بينيت بوقف تحريض رئيس الشاباك ضده، بدعوى أن مثل هذا التصريحات تؤدي إلى العنف والإرهاب.
وأوضح بن غفير أن التهديدات التي وصلته بالقتل، جاء فيها "سنقتلك أنت وعائلتك.. الموت لإسرائيل".
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
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