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https://arabic.sputniknews.com/20220429/عناق-حار-بين-أردوغان-ومحمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061724826.html
عناق حار بين أردوغان ومحمد بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
عناق حار بين أردوغان ومحمد بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثارت مشاهد التحية والعناق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:54+0000
2022-04-29T07:54+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
ولي العهد محمد بن سلمان
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وبدأ أردوغان، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين.وكانت آخر زيارة للرئيس التركي إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/ حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى القضاء السعودي، الذي سبق أن أصدر أحكاما في القضية نفسها انتقدتها تركيا. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء التركي قرارا بإحالة القضية إلى السعودية.وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، حيث أكد أردوغان، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية لمرحلة أفضل من السابقة.وعلى إثر الزيارة تداول سعوديون على مواقع التواصل فيديوهات وصورا لاستقبال ولي العهد السعودي للرئيس التركي في قصر السلام بجدة، حيث عبروا عن دعمهم وحبهم للملك وولي عهده.
السعودية
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السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان

عناق حار بين أردوغان ومحمد بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

07:54 GMT 29.04.2022
© AP Photo / Uncreditedالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Uncredited
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أثارت مشاهد التحية والعناق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.
وبدأ أردوغان، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين.
وكانت آخر زيارة للرئيس التركي إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/ حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى القضاء السعودي، الذي سبق أن أصدر أحكاما في القضية نفسها انتقدتها تركيا.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء التركي قرارا بإحالة القضية إلى السعودية.
وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، حيث أكد أردوغان، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية لمرحلة أفضل من السابقة.
وعلى إثر الزيارة تداول سعوديون على مواقع التواصل فيديوهات وصورا لاستقبال ولي العهد السعودي للرئيس التركي في قصر السلام بجدة، حيث عبروا عن دعمهم وحبهم للملك وولي عهده.
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