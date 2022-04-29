عناق حار بين أردوغان ومحمد بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
© AP Photo / Uncreditedالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
© AP Photo / Uncredited
أثارت مشاهد التحية والعناق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.
وبدأ أردوغان، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين.
عز يا مال العز يا ابو سلمان 🇸🇦⚔️🇸🇦 pic.twitter.com/kMmfWx1mfM— عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) April 28, 2022
وكانت آخر زيارة للرئيس التركي إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/ حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
هنا الحنكة.. هنا الدهاء.. pic.twitter.com/LH2EQjtV2f— صلاح الغيدان (@salahalghaydan) April 29, 2022
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى القضاء السعودي، الذي سبق أن أصدر أحكاما في القضية نفسها انتقدتها تركيا.
♦️بعد سنوات من التهديد و القطيعة و التحريض الإعلامي ضد المملكة العربية السعودية اردوغان على اعتاب القصر الملكي السعودي و في الصورة عناق حار بينه و بين ولى العهد السعودي محمد بن سلمان ال سعود ..— المحايد-al Mohaid (@Almohaidnews) April 28, 2022
📸Saudi Press Agency وكالة الأنباء السعودية#اردوغان_في_السعودية pic.twitter.com/W7rlANpMco
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء التركي قرارا بإحالة القضية إلى السعودية.
وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، حيث أكد أردوغان، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية لمرحلة أفضل من السابقة.
وعلى إثر الزيارة تداول سعوديون على مواقع التواصل فيديوهات وصورا لاستقبال ولي العهد السعودي للرئيس التركي في قصر السلام بجدة، حيث عبروا عن دعمهم وحبهم للملك وولي عهده.