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https://arabic.sputniknews.com/20220429/غازبروم-ترانزيت-الغاز-الروسي-عبر-أراضي-أوكرانيا-يجري-كالمعتاد-بناء-على-طلب-المستهلكين-1061733080.html
"غازبروم": ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا يجري كالمعتاد بناء على طلب المستهلكين
"غازبروم": ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا يجري كالمعتاد بناء على طلب المستهلكين
أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها اليوم، الموافق 29 أبريل/نيسان،... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:37+0000
2022-04-29T11:37+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسي لضمان عبوره عبر أراضي أوكرانيا كما هو الحال بالنسبة للنظام المعتاد، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين اليوم 29 أبريل/نيسان - ما قدره 65.4 مليون متر مكعب".يذكر أن التزامات شركة "غازبروم" التعاقدية الخاصة بترانزيت الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في العام الحالي تبلغ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.وفي الوقت نفسه، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، استقر معدل عبور من الغاز الروسي، الأراضي الأوكرانية قرب هذا المستوى، نظرا للتأجيج بسبب المخاطر السياسية والطقس البارد، وكان قد انخفض قليلاً خلال يومين فقط في منتصف مارس/ آذار. وفي أبريل/نيسان وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا انخفض حجم الترانزيت مرة أخرى، لكن هذا لا يشير إلى انتهاك شروط عقد الترانزيت الذي ينص على مبدأ "ضخ أو ادفع".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/شركات-النفط-البولندية-تعتزم-مطالبة-شركة-غازبروم-بتعويض-مالي-عقب-وقف-إمدادات-الغاز-1061671594.html
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العالم, روسيا

"غازبروم": ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا يجري كالمعتاد بناء على طلب المستهلكين

11:37 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورغازبروم
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها اليوم، الموافق 29 أبريل/نيسان، 65.4 مليون متر مكعب.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسي لضمان عبوره عبر أراضي أوكرانيا كما هو الحال بالنسبة للنظام المعتاد، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين اليوم 29 أبريل/نيسان - ما قدره 65.4 مليون متر مكعب".

يذكر أن التزامات شركة "غازبروم" التعاقدية الخاصة بترانزيت الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في العام الحالي تبلغ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.
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27 أبريل, 13:42 GMT
وفي الوقت نفسه، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، استقر معدل عبور من الغاز الروسي، الأراضي الأوكرانية قرب هذا المستوى، نظرا للتأجيج بسبب المخاطر السياسية والطقس البارد، وكان قد انخفض قليلاً خلال يومين فقط في منتصف مارس/ آذار.
وفي أبريل/نيسان وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا انخفض حجم الترانزيت مرة أخرى، لكن هذا لا يشير إلى انتهاك شروط عقد الترانزيت الذي ينص على مبدأ "ضخ أو ادفع".
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