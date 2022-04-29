https://arabic.sputniknews.com/20220429/غوتيريش-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-الأوكراني-تعزيز-المساعدات-الإنسانية-1061745001.html
غوتيريش يبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني تعزيز المساعدات الإنسانية
غوتيريش يبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني تعزيز المساعدات الإنسانية
بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال تعزيز المساعدة الإنسانية للبلاد. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T17:12+0000
2022-04-29T17:12+0000
2022-04-29T17:12+0000
أخبار أوكرانيا
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
فلاديمير بوتين
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واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق.وقال حق خلال إيجاز صحفي: "التقى الأمين العام برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال وناقشا تعزيز الدعم الإنساني الذي تقدمه الأمم المتحدة لأوكرانيا".وأشار حق أيضا إلى أن غوتيريش غادر كييف في وقت سابق اليوم الجمعة.وأمس الأول (الأربعاء)، أعلن غوتيريش، وصوله إلى أوكرانيا في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة، بعد زيارته إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, فلاديمير بوتين
غوتيريش يبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني تعزيز المساعدات الإنسانية
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بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال تعزيز المساعدة الإنسانية للبلاد.
واشنطن- سبوتنيك
. جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق.
وقال حق خلال إيجاز صحفي: "التقى الأمين العام برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال وناقشا تعزيز الدعم الإنساني الذي تقدمه الأمم المتحدة لأوكرانيا".
وأشار حق أيضا إلى أن غوتيريش غادر كييف في وقت سابق اليوم الجمعة.
وأمس الأول (الأربعاء)، أعلن غوتيريش
، وصوله إلى أوكرانيا في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة، بعد زيارته إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.