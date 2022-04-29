https://arabic.sputniknews.com/20220429/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أيدي-الفلسطينيين-لم-تعد-فارغة-1061738156.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة، متهكما على الولايات المتحدة إذ وصفها بـ"سيارة إسعاف تصل بعد وفاة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:44+0000
2022-04-29T13:44+0000
2022-04-29T13:44+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن سلامي تصريحاته بمناسبة الاحتفال بيوم القدس، حيث قال: "إسرائيل آخذة بالانهيار، الصهاينة كانوا يقتلون الفلسطينيين في الماضي بوحشية، لكن اليوم مجرد إصابة فلسطينية تعود إليهم بعقاب كبير".وشدد سلامي على أن "فلسطين تجاوزت مرحلة الأيادي الفارغة، وأن رجالها يناضلون"، ووجه حديثه للإسرائيليين قائلا: "الجدران الأمنية السميكة التي تحيط بكم يمكن أن تنقذكم من هجمات الفلسطينيين الأبطال، لكنكم رأيتم كيف هزم فلسطيني واحد قواتكم الأمنية في ليلة واحدة".واختتم حديثه قائلا: "لن نترككم بسلام، وقد رأيتم ردود أفعالنا، وتعلمون جيدا ماذا سيحدث لكم إن أقدمتم على أصغر عمل شرير".وفي وقت سابق، قال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات الضعف.ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن عبداللهيان، خلال كلمة له على هامش مسيرة "يوم القدس العالمي"، إدانته للممارسات الإسرائيلية في تدنيس المسجد الأقصى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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قائد الحرس الثوري الإيراني: أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة، متهكما على الولايات المتحدة إذ وصفها بـ"سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض".
ونقلت "السومرية نيوز
" عن سلامي تصريحاته بمناسبة الاحتفال بيوم القدس، حيث قال: "إسرائيل آخذة بالانهيار، الصهاينة كانوا يقتلون الفلسطينيين في الماضي بوحشية، لكن اليوم مجرد إصابة فلسطينية تعود إليهم بعقاب كبير".
وشدد سلامي على أن "فلسطين تجاوزت مرحلة الأيادي الفارغة، وأن رجالها يناضلون"، ووجه حديثه للإسرائيليين قائلا: "الجدران الأمنية السميكة التي تحيط بكم يمكن أن تنقذكم من هجمات الفلسطينيين الأبطال، لكنكم رأيتم كيف هزم فلسطيني واحد قواتكم الأمنية في ليلة واحدة".
وتابع حديثه للإسرائيليين: "ترون الآن أن أمريكا لم تعد ملاذا آمنا لكم، وأصبحت عبارة عن بيت عنكبوت، فهي مثل سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض".
واختتم حديثه قائلا: "لن نترككم بسلام، وقد رأيتم ردود أفعالنا، وتعلمون جيدا ماذا سيحدث لكم إن أقدمتم على أصغر عمل شرير".
وفي وقت سابق، قال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات الضعف.
ونقلت وكالة إرنا،
مساء اليوم الجمعة، عن عبداللهيان، خلال كلمة له على هامش مسيرة "يوم القدس العالمي"، إدانته للممارسات الإسرائيلية في تدنيس المسجد الأقصى.