https://arabic.sputniknews.com/20220429/قصة-راية-النصر-فوق-مبنى-الرايخستاغ-1061741599.html
قصة راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ
قصة راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ
هذه الصورة جابت العالم كله وقليل من يعرف أن الصورة التقطها يفغيني خالدي بعد يومين من الحدث التاريخي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:09+0000
2022-04-29T15:09+0000
2022-04-29T15:09+0000
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2022
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
قصة راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ
© Sputnik
هذه الصورة جابت العالم كله وقليل من يعرف أن الصورة التقطها يفغيني خالدي بعد يومين من الحدث التاريخي.