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https://arabic.sputniknews.com/20220429/قصة-راية-النصر-فوق-مبنى-الرايخستاغ-1061741599.html
قصة راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ
قصة راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ
هذه الصورة جابت العالم كله وقليل من يعرف أن الصورة التقطها يفغيني خالدي بعد يومين من الحدث التاريخي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
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راية النصر فوق مبنى "الرايخستاغ"
راية النصر فوق مبنى "الرايخستاغ"
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

قصة راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ

15:09 GMT 29.04.2022
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هذه الصورة جابت العالم كله وقليل من يعرف أن الصورة التقطها يفغيني خالدي بعد يومين من الحدث التاريخي.
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