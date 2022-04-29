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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220429/قصف-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1061726880.html
قصف مواقع القوات الأوكرانية.. فيديو
قصف مواقع القوات الأوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية في 29 أبريل/نيسان الجاري فيديو جديدا عن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:42+0000
2022-04-29T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو كيفية قصف مواقع القوات التابعة لنظام كييف بالقذائف التي تطلقها دبابات "تي-80أو" و"تي-72بي3" ومدافع هاوتزر "مستا-بي".وأوضحت وزارة الدفاع "أن جنود الدبابات الروس يطلقون النار على مواقع محصنة للعدو وآلياته المدرعة وقواته بينما يقوم جنود المدفعية بقصف نقاط استناد للعدو ومدرعاته ومستودعات الذخائر، ويطلقون النار أيضا على السيارات التي تحمل الذخائر وتنقل التعزيزات".وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تشن أي حرب على أوكرانيا. فقد توجهت وحدات من القوات الروسية إليها في مهمة تحرير دونباس ومناطق أخرى من القوات التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا.
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رصد عسكري

قصف مواقع القوات الأوكرانية.. فيديو

08:42 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية في 29 أبريل/نيسان الجاري فيديو جديدا عن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
ويُظهر الفيديو كيفية قصف مواقع القوات التابعة لنظام كييف بالقذائف التي تطلقها دبابات "تي-80أو" و"تي-72بي3" ومدافع هاوتزر "مستا-بي".
وأوضحت وزارة الدفاع "أن جنود الدبابات الروس يطلقون النار على مواقع محصنة للعدو وآلياته المدرعة وقواته بينما يقوم جنود المدفعية بقصف نقاط استناد للعدو ومدرعاته ومستودعات الذخائر، ويطلقون النار أيضا على السيارات التي تحمل الذخائر وتنقل التعزيزات".
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تشن أي حرب على أوكرانيا. فقد توجهت وحدات من القوات الروسية إليها في مهمة تحرير دونباس ومناطق أخرى من القوات التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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