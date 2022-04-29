https://arabic.sputniknews.com/20220429/قيس-سعيد-يصدر-عفوا-عن-274-محكوما-1061743420.html
قيس سعيد يصدر عفوا عن 274 محكوما
قيس سعيد يصدر عفوا عن 274 محكوما
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، عفوا رئاسيا عن 274 محكوما، ليتم إطلاق سراحهم. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T16:02+0000
2022-04-29T16:02+0000
2022-04-29T16:02+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد استقبل، اليوم الجمعة، في قصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، ورافقها أعضاء لجنة العفو.وقرر الرئيس التونسي خلال اللقاء إصدار عفو بمناسبة حلول عيد الفطر، بحث 274 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراحهم.وفي وقت سابق، استبعد معارض وناشط سياسي تونسي أن يكون الرئيس قيس سعيد يعتزم إشراك أحد معه في السلطة، أو إطلاق أي حوار جدي حتى مع الأطراف التي تتقرب منه، معتبرا أن هواية الرئيس "تجميع السلطات"، وأنه يسيّر الدولة وكأنها إمارة أو ضيعة خاصة به.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جوهر بن مبارك عضو الهيئة التنفيذية لـ "مواطنون ضد الانقلاب" وعضو "جبهة الخلاص الوطني" (تشكلت مؤخرا بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية).وقال بن مبارك إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يوجه دعوة للحوار لأي من الأطراف، بما في ذلك تلك التي تتقرب منه مثل "حركة الشعب"، وأضاف أن قيس سعيد لن يشرك أحدا معه في السلطة، لأن "هوايته تجميع السلطات".
أخبار تونس اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
قيس سعيد يصدر عفوا عن 274 محكوما
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، عفوا رئاسيا عن 274 محكوما، ليتم إطلاق سراحهم.
وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد استقبل، اليوم الجمعة، في قصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، ورافقها أعضاء لجنة العفو.
وقرر الرئيس التونسي خلال اللقاء إصدار عفو بمناسبة حلول عيد الفطر، بحث 274 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراحهم.
وفي وقت سابق، استبعد معارض وناشط سياسي
تونسي أن يكون الرئيس قيس سعيد يعتزم إشراك أحد معه في السلطة، أو إطلاق أي حوار جدي حتى مع الأطراف التي تتقرب منه، معتبرا أن هواية الرئيس "تجميع السلطات"، وأنه يسيّر الدولة وكأنها إمارة أو ضيعة خاصة به.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جوهر بن مبارك عضو الهيئة التنفيذية لـ "مواطنون ضد الانقلاب" وعضو "جبهة الخلاص الوطني" (تشكلت مؤخرا بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية).
وقال بن مبارك إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يوجه دعوة للحوار لأي من الأطراف، بما في ذلك تلك التي تتقرب منه مثل "حركة الشعب"، وأضاف أن قيس سعيد لن يشرك أحدا معه في السلطة، لأن "هوايته تجميع السلطات".