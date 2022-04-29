https://arabic.sputniknews.com/20220429/كلوب-يحث-صلاح-على-حسم-مستقبله-مع-ليفربول-لا-يمكننا-الانتظار-10-أعوام-وهذا-ليس-تهديدا-1061739701.html

كلوب يحث صلاح على حسم مستقبله مع ليفربول: "لا يمكننا الانتظار 10 أعوام وهذا ليس تهديدا"

كلوب يحث صلاح على حسم مستقبله مع ليفربول: "لا يمكننا الانتظار 10 أعوام وهذا ليس تهديدا"

حثّ المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، النجم المصري محمد صلاح على حسم قراره بشأن البقاء مع النادي الإنجليزي في أقرب وقت ممكن. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T14:29+0000

2022-04-29T14:29+0000

2022-04-29T14:29+0000

رياضة

ليفربول

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ويأتي تصريح كلوب بعد تمديد عقده في ليفربول حتى عام 2026، ما يعطي النادي المزيد من الاستقرار الفني، لكن جماهير "الحمر" قلقة حيال مستقبل صلاح وزميليه في خط المقدمة السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذين ينتهي عقدهم في صيف 2023، على غرار لاعب الوسط الغيني نابي كايتا.واستبعد المدرب الألماني البالغ 54 عاما أن يؤثر تمديد عقده مع "الحمر" على قرار صلاح بالبقاء في "أنفيلد" من عدمه.وقال، عشية زيارة فريقه لملعب نيوكاسل في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي بفارق نقطة فقط عن فريقه، إنه إذا كان تمديد عقده يشكل "علامة إيجابية للشبان (أي اللاعبين المعنيين)، فهذا شيء عظيم. لكني لا أعتقد أن هذا سيكون الشيء الوحيد الحاسم في أي قرار سيتخذونه".وبعد أشهر من المفاوضات من دون التوصل الى نهاية سعيدة حتى الآن، اعترف صلاح الأسبوع الماضي بأنه غير متأكد من بقائه في "أنفيلد"، مشددا على أن القرار لا يتعلق بالمال وحسب.ويسعى كلوب هذا الموسم لقيادة ليفربول لرباعية تاريخية، إذ وبعد إحراز كأس الرابطة، وصل "الحمر" إلى نهائي كأس إنجلترا حيث يتواجهون مع تشلسي الشهر المقبل، كما يتخلفون في الدوري الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي قبل خمس مراحل على ختام الموسم، وقطعوا شوطا مهما نحو نهائي دوري الأبطال بالفوز الأربعاء على فياريال الإسباني 2-صفر في ذهاب نصف النهائي.

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رياضة, ليفربول