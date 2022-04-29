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كوريا الجنوبية تحدد الاثنين المقبل موعدا لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق
كوريا الجنوبية تحدد الاثنين المقبل موعدا لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق
أعلنت كوريا الجنوبية أن الاثنين المقبل هو موعد رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:35+0000
2022-04-29T07:35+0000
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فقد أعلن رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، كيم بو كيوم، اليوم الجمعة، رفع الإلزام المفروض على المواطنين بارتداء الكمامة في الهواء الطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.لكن قرار الحكومة الكورية نص على ضرورة الالتزام بارتدائها في الاجتماعات والتجمعات التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصا، وكذلك عند استخدام المرافق متعددة المستخدمين.وكانت سيئول قد ألغت الأسبوع الماضي معظم قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، بما في ذلك رفع سقف التجمعات وقيود ساعات العمل كجزء من الجهود للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الجائحة وذلك بعد أن شهدت حالات الإصابة بكورونا تراجعا ملحوظا.وكان ارتداء كمامة الوجه إلزاميا منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وفرضت الحكومة غرامات مالية على من لا يلتزم بارتدائها في الهواء الطلق.وأوضى كيم بضرورة ارتداء كمامة الوجه "عندما يصعب على الناس الابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن بعضهم البعض في التجمعات والظروف التي يمكن أن تنشر فيها الكثير من رذاذ اللعاب مثل الصراخ والغناء".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/كوريا-الجنوبية-تستعد-لإلغاء-الحجر-الصحي-لمصابي-كورونا-1061217526.html
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كوريا الجنوبية, فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تحدد الاثنين المقبل موعدا لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق

07:35 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Yonhap / Stringerأم تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في سئول، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كوريا الجنوبية 25 أغسطس 2020
أم تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في سئول، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كوريا الجنوبية 25 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Yonhap / Stringer
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أعلنت كوريا الجنوبية أن الاثنين المقبل هو موعد رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فقد أعلن رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، كيم بو كيوم، اليوم الجمعة، رفع الإلزام المفروض على المواطنين بارتداء الكمامة في الهواء الطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
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لكن قرار الحكومة الكورية نص على ضرورة الالتزام بارتدائها في الاجتماعات والتجمعات التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصا، وكذلك عند استخدام المرافق متعددة المستخدمين.
وكانت سيئول قد ألغت الأسبوع الماضي معظم قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، بما في ذلك رفع سقف التجمعات وقيود ساعات العمل كجزء من الجهود للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الجائحة وذلك بعد أن شهدت حالات الإصابة بكورونا تراجعا ملحوظا.

وقال رئيس الحكومة إن "الوضع الوبائي يشهد اتجاها هبوطيا لمدة 6 أسابيع منذ الوصول إلى ذروته، ولذلك قررنا مواصلة تحسين قيود مكافحة الفيروسات".

وكان ارتداء كمامة الوجه إلزاميا منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وفرضت الحكومة غرامات مالية على من لا يلتزم بارتدائها في الهواء الطلق.
وأوضى كيم بضرورة ارتداء كمامة الوجه "عندما يصعب على الناس الابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن بعضهم البعض في التجمعات والظروف التي يمكن أن تنشر فيها الكثير من رذاذ اللعاب مثل الصراخ والغناء".
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