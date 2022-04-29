https://arabic.sputniknews.com/20220429/كوزمين-لماذا-ليس-لدى-المحكمة-الجنائية-الدولية-أي-أسئلة-حول-إعدام-القذافي-1061721090.html
كوزمين: لماذا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي أسئلة حول إعدام القذافي
كوزمين: لماذا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي أسئلة حول إعدام القذافي
وجه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، سؤالا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في اجتماع لمجلس الأمن اليوم الجمعة، عن سبب... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T01:05+0000
2022-04-29T01:05+0000
2022-04-29T01:05+0000
أخبار ليبيا اليوم
القذافي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101452/02/1014520236_0:328:1876:1383_1920x0_80_0_0_d10db195878b0659f9ba33dacea847c1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوزمين: "أعلن مكتب المدعي العام بشكل مباشر أن "تم الانتهاء من التحقيق في أحداث 2011 (بشأن قتل الزعيم الليبي معمر القذافي)، وسيتم إغلاق الملف".وأضاف كوزمين: "تخطط المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للتحقيق في أحداث عام 2011. وينص التقرير بهذا الصدد، وفقًا لمكتب المدعي العام، بأنه لا أحد يتحمل المسؤولية، باستثناء القتل الوحشي لمعمر القذافي... هذا النهج ببساطة ملفت للنظر في انحيازه..".وقال كوزمين: "أود أن أسأل المدعي العام كريم خان: من المسؤول عن انهيار الدولة الليبية وعن سنوات معاناة سكانها؟ لماذا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي أسئلة حول قتل معمر القذافي خارج نطاق القضاء؟ هل يجب أن ننظر إلى هذا الأمر، على أنه إقرار من المحكمة لسياسة الإطاحة بالحكومات "غير المرغوب فيها" واغتيال قادة الدول ذات السيادة؟".هذا وقتل العقيد معمر القذافي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في سرت في ظروف لا تزال غامضة على يد متمردين ليبيين بعد اعتقاله.
https://arabic.sputniknews.com/20180816/القضاء-السريع-الإعدام-القذافي-1034652603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101452/02/1014520236_0:152:1876:1559_1920x0_80_0_0_1b26e0841e9bc27cdf7913bc28da7114.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, القذافي
كوزمين: لماذا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي أسئلة حول إعدام القذافي
تابعنا عبر
وجه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، سؤالا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في اجتماع لمجلس الأمن اليوم الجمعة، عن سبب عدم وجود أسئلة لدى المحكمة بشأن إعدام الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كوزمين: "أعلن مكتب المدعي العام بشكل مباشر أن "تم الانتهاء من التحقيق في أحداث 2011 (بشأن قتل الزعيم الليبي معمر القذافي)، وسيتم إغلاق الملف".
وأضاف كوزمين: "تخطط المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للتحقيق في أحداث عام 2011. وينص التقرير بهذا الصدد، وفقًا لمكتب المدعي العام، بأنه لا أحد يتحمل المسؤولية، باستثناء القتل الوحشي لمعمر القذافي... هذا النهج ببساطة ملفت للنظر في انحيازه..".
وقال كوزمين: "أود أن أسأل المدعي العام كريم خان: من المسؤول عن انهيار الدولة الليبية وعن سنوات معاناة سكانها؟ لماذا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أي أسئلة حول قتل معمر القذافي خارج نطاق القضاء؟ هل يجب أن ننظر إلى هذا الأمر، على أنه إقرار من المحكمة لسياسة الإطاحة بالحكومات "غير المرغوب فيها" واغتيال قادة الدول ذات السيادة؟".
هذا وقتل العقيد معمر القذافي
في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في سرت في ظروف لا تزال غامضة على يد متمردين ليبيين بعد اعتقاله.