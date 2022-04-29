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https://arabic.sputniknews.com/20220429/كيف-حاربت-المدينة-البطلة-سيفاستوبول-في-الحرب-الوطنية-العظمى-1061727086.html
كيف حاربت المدينة "البطلة" سيفاستوبول في الحرب الوطنية العظمى
كيف حاربت المدينة "البطلة" سيفاستوبول في الحرب الوطنية العظمى
بدأ الدفاع البطولي لـمدينة سيفاستوبول ضد الغزاة النازيين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1941. شاهدوا عبر لقطات وثائقية كيف استماتت المدينة في الدفاع عن نفسها. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:59+0000
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كيف حاربت المدينة البطلة سيفاستوبول 1941-1944
كيف حاربت المدينة البطلة سيفاستوبول 1941-1944
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

كيف حاربت المدينة "البطلة" سيفاستوبول في الحرب الوطنية العظمى

08:59 GMT 29.04.2022
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بدأ الدفاع البطولي لـمدينة سيفاستوبول ضد الغزاة النازيين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1941. شاهدوا عبر لقطات وثائقية كيف استماتت المدينة في الدفاع عن نفسها.
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