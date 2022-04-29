https://arabic.sputniknews.com/20220429/للمرة-الأولى-في-تاريخه-الأزهر-يعتزم-تعيين-سيدة-في-منصب-كان-حكرا-على-الرجال-1061723177.html

للمرة الأولى في تاريخه... الأزهر يعتزم تعيين سيدة في منصب كان حكرا على الرجال

للمرة الأولى في تاريخه... الأزهر يعتزم تعيين سيدة في منصب كان حكرا على الرجال

صرح مسؤول في الأزهر الشريف، بأنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تعيين سيدة في منصب كان حكرا على الرجال فقط، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأزهر الشريف. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T06:34+0000

2022-04-29T06:34+0000

2022-04-29T06:34+0000

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وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لموقع "مصراوي"، إنه "سيتم تعيين سيدة في (منصب) رئيس منطقة أزهرية بإحدى محافظات الوجه البحري".وأشار الضويني إلى أن منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط.وأكد المسؤول الأزهري أن فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك.وأوضح أن جامعة الأزهر بها 24 عميدة و35 وكيلة بكليات القاهرة والأقاليم.كما لفت إلى تولي الدكتورة نهلة الصعيدي منصب رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، والدكتورة إلهام شاهين منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/شيخ-الأزهر-عن-المرأة-في-يومها-العالمي-هي-الركن-الأهم-في-بناء-الأسرة-والمجتمع-1059647600.html

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