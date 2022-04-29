عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/ماذا-تقول-صحيفة-صينية-عن-قرار-تسليم-أسلحة-ألمانية-قديمة-إلى-أوكرانيا-1061722394.html
ماذا تقول صحيفة صينية عن قرار تسليم أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا؟
ماذا تقول صحيفة صينية عن قرار تسليم أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا؟
جاء قرار برلين بتسليم أوكرانيا مدافع قديمة مضادة للطائرات بمثابة حل وسط يفترض أن يُرضي مختلف الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية وحلفاء ألمانيا في الخارج،... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T05:03+0000
2022-04-29T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061722354_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1de883da8ad291a73909a8855363d363.jpg
وكانت صحيفة "زودّويتشي زايتونغ" الألمانية أفادت بأن ألمانيا وعدت بتسليم مجموعة من مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. ثم أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت هذه المعلومات.وأشارت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية إلى أن ألمانيا حرصت من قبل على عدم تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ولكن الحكومة الألمانية اضطرت إلى تغيير موقفها استجابة لضغوط بعض الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الألمانية وحلفاء ألمانيا في الخارج لتقرر توريد أسلحة "عفا عليها الزمن" لأوكرانيا.وأوضحت أن ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت بمثابة "العصر الذهبي" لمدافع "غيبارد" التي تخلى الجيش الألماني عنها في عام 2010.وحتى إذا تمكنت ألمانيا من إجراء إصلاحات تعيد هذه الأسلحة إلى الحياة فإن وصولها إلى ميدان المعركة في دونباس، التي تجري روسيا فيها عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكانها من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أمر مشكوك فيه، وفقا للصحيفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061722354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fc8ed8d8e8dd24d747e2128fba5a69b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري

ماذا تقول صحيفة صينية عن قرار تسليم أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا؟

05:03 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Игорь Агеенко / الذهاب إلى بنك الصورمدفعية مضادة للطائرات
مدفعية مضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Игорь Агеенко
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
جاء قرار برلين بتسليم أوكرانيا مدافع قديمة مضادة للطائرات بمثابة حل وسط يفترض أن يُرضي مختلف الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية وحلفاء ألمانيا في الخارج، حسب مصادر إعلامية صينية.
وكانت صحيفة "زودّويتشي زايتونغ" الألمانية أفادت بأن ألمانيا وعدت بتسليم مجموعة من مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. ثم أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت هذه المعلومات.
وأشارت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية إلى أن ألمانيا حرصت من قبل على عدم تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ولكن الحكومة الألمانية اضطرت إلى تغيير موقفها استجابة لضغوط بعض الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الألمانية وحلفاء ألمانيا في الخارج لتقرر توريد أسلحة "عفا عليها الزمن" لأوكرانيا.
وأوضحت أن ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت بمثابة "العصر الذهبي" لمدافع "غيبارد" التي تخلى الجيش الألماني عنها في عام 2010.
وحتى إذا تمكنت ألمانيا من إجراء إصلاحات تعيد هذه الأسلحة إلى الحياة فإن وصولها إلى ميدان المعركة في دونباس، التي تجري روسيا فيها عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكانها من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أمر مشكوك فيه، وفقا للصحيفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала