https://arabic.sputniknews.com/20220429/ماذا-تقول-صحيفة-صينية-عن-قرار-تسليم-أسلحة-ألمانية-قديمة-إلى-أوكرانيا-1061722394.html
ماذا تقول صحيفة صينية عن قرار تسليم أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا؟
ماذا تقول صحيفة صينية عن قرار تسليم أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا؟
جاء قرار برلين بتسليم أوكرانيا مدافع قديمة مضادة للطائرات بمثابة حل وسط يفترض أن يُرضي مختلف الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية وحلفاء ألمانيا في الخارج،... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T05:03+0000
2022-04-29T05:03+0000
2022-04-29T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وكانت صحيفة "زودّويتشي زايتونغ" الألمانية أفادت بأن ألمانيا وعدت بتسليم مجموعة من مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. ثم أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت هذه المعلومات.وأشارت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية إلى أن ألمانيا حرصت من قبل على عدم تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ولكن الحكومة الألمانية اضطرت إلى تغيير موقفها استجابة لضغوط بعض الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الألمانية وحلفاء ألمانيا في الخارج لتقرر توريد أسلحة "عفا عليها الزمن" لأوكرانيا.وأوضحت أن ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت بمثابة "العصر الذهبي" لمدافع "غيبارد" التي تخلى الجيش الألماني عنها في عام 2010.وحتى إذا تمكنت ألمانيا من إجراء إصلاحات تعيد هذه الأسلحة إلى الحياة فإن وصولها إلى ميدان المعركة في دونباس، التي تجري روسيا فيها عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكانها من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أمر مشكوك فيه، وفقا للصحيفة.
سبوتنيك عربي
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
ماذا تقول صحيفة صينية عن قرار تسليم أسلحة ألمانية قديمة إلى أوكرانيا؟
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جاء قرار برلين بتسليم أوكرانيا مدافع قديمة مضادة للطائرات بمثابة حل وسط يفترض أن يُرضي مختلف الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية وحلفاء ألمانيا في الخارج، حسب مصادر إعلامية صينية.
وكانت صحيفة "زودّويتشي زايتونغ" الألمانية أفادت بأن ألمانيا وعدت بتسليم مجموعة من مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. ثم أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت هذه المعلومات.
وأشارت
صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية إلى أن ألمانيا حرصت من قبل على عدم تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ولكن الحكومة الألمانية اضطرت إلى تغيير موقفها استجابة لضغوط بعض الفرقاء في المؤسسة الحاكمة الألمانية وحلفاء ألمانيا في الخارج لتقرر توريد أسلحة "عفا عليها الزمن" لأوكرانيا.
وأوضحت أن ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت بمثابة "العصر الذهبي" لمدافع "غيبارد" التي تخلى الجيش الألماني عنها في عام 2010.
وحتى إذا تمكنت ألمانيا من إجراء إصلاحات تعيد هذه الأسلحة إلى الحياة فإن وصولها إلى ميدان المعركة في دونباس، التي تجري روسيا فيها عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكانها من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني، أمر مشكوك فيه، وفقا للصحيفة.