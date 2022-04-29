https://arabic.sputniknews.com/20220429/ماذا-كتب-ترامب-في-أول-منشور-له-على-منصته-الاجتماعية-الخاصة-تروث-سوشيال--1061743967.html

ماذا كتب ترامب في أول منشور له على منصته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال"

ماذا كتب ترامب في أول منشور له على منصته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال"

انضم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، والتي أطلقها ‏أخيرا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T16:27+0000

2022-04-29T16:27+0000

2022-04-29T16:27+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050515024_0:13:1073:616_1920x0_80_0_0_ff8d0537d2a9e5d339978095577988d6.jpg

ونشر ترامب، أمس الخميس، أول منشور له على "تروث سوشيال" بعد مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، وهو عبارة عن صورة له يظهر فيها ممسكا بهاتفه الذكي من أمام منتجعه "مارالاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكتب معها "لقد عدت".كما أرفق ترامب في منشوره الأول خطأه المطبعي الشهير "COVFEFE"، والذي كتبه في أحد تغريداته المحذوفة في عام 2017، ويشجب فيها تغطية وسائل إعلام بلاده لإدارته.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أكد، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه لن يعود إلى "تويتر" مجددا بعد شراء الملياردير، إيلون ماسك، موقع التغريدات، وقرر إعادة حسابه المعلّق.وتم تعليق حسابات ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" بصورة نهائية، بعد أحداث اقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.واعتبر "تويتر" أن تغريدات ترامب في تلك الفترة بمثابة تحريض على المزيد من أحداث العنف في أمريكا.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم