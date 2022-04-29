https://arabic.sputniknews.com/20220429/ماذا-كتب-ترامب-في-أول-منشور-له-على-منصته-الاجتماعية-الخاصة-تروث-سوشيال--1061743967.html
ماذا كتب ترامب في أول منشور له على منصته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال"
ماذا كتب ترامب في أول منشور له على منصته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال"
انضم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، والتي أطلقها أخيرا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T16:27+0000
2022-04-29T16:27+0000
2022-04-29T16:27+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ونشر ترامب، أمس الخميس، أول منشور له على "تروث سوشيال" بعد مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، وهو عبارة عن صورة له يظهر فيها ممسكا بهاتفه الذكي من أمام منتجعه "مارالاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكتب معها "لقد عدت".كما أرفق ترامب في منشوره الأول خطأه المطبعي الشهير "COVFEFE"، والذي كتبه في أحد تغريداته المحذوفة في عام 2017، ويشجب فيها تغطية وسائل إعلام بلاده لإدارته.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أكد، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه لن يعود إلى "تويتر" مجددا بعد شراء الملياردير، إيلون ماسك، موقع التغريدات، وقرر إعادة حسابه المعلّق.وتم تعليق حسابات ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" بصورة نهائية، بعد أحداث اقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.واعتبر "تويتر" أن تغريدات ترامب في تلك الفترة بمثابة تحريض على المزيد من أحداث العنف في أمريكا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ماذا كتب ترامب في أول منشور له على منصته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال"
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انضم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، والتي أطلقها أخيرا.
ونشر ترامب، أمس الخميس، أول منشور له على "تروث سوشيال" بعد مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، وهو عبارة عن صورة له يظهر فيها ممسكا بهاتفه الذكي من أمام منتجعه "مارالاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكتب معها "لقد عدت".
كما أرفق ترامب في منشوره الأول خطأه المطبعي الشهير "COVFEFE"، والذي كتبه في أحد تغريداته المحذوفة في عام 2017، ويشجب فيها تغطية وسائل إعلام بلاده لإدارته.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أكد، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه لن يعود إلى "تويتر" مجددا بعد شراء الملياردير، إيلون ماسك، موقع التغريدات، وقرر إعادة حسابه المعلّق.
وتم تعليق حسابات ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" بصورة نهائية، بعد أحداث اقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
واعتبر "تويتر" أن تغريدات ترامب في تلك الفترة بمثابة تحريض على المزيد من أحداث العنف في أمريكا.