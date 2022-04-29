https://arabic.sputniknews.com/20220429/مجلس-الأمن-الدولي-يمدد-ولاية-البعثة-الأممية-للدعم-في-ليبيا-1061742119.html
مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا
مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى 31 يوليو/تموز من العام الجاري. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:19+0000
2022-04-29T15:19+0000
2022-04-29T15:19+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وفي جلسة خاصة جرت، اليوم الجمعة، تم التصويت بإجماع أعضاء المجلس لاعتماد القرار 2629 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 21 يوليو، في حين لم يتم الاتفاق على تعيين رئيس البعثة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا
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اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى 31 يوليو/تموز من العام الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وفي جلسة خاصة جرت، اليوم الجمعة، تم التصويت بإجماع أعضاء المجلس لاعتماد القرار 2629 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 21 يوليو، في حين لم يتم الاتفاق على تعيين رئيس البعثة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.