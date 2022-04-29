https://arabic.sputniknews.com/20220429/مزارعون-فرنسيون-يلقون-السماد-أمام-مبنى-حكومي-احتجاجا-على-غلاء-أسعارها-1061742650.html
مزارعون فرنسيون يلقون السماد أمام مبنى حكومي احتجاجا على غلاء أسعاره
مزارعون فرنسيون يلقون السماد أمام مبنى حكومي احتجاجا على غلاء أسعاره
ألقى المزارعون الفرنسيون السماد أمام مبنى الحكومة احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الخام في البلاد. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:35+0000
2022-04-29T15:35+0000
2022-04-29T15:41+0000
العالم
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نشر المزارعون لقطات من أرض الحدث على موقع "يوتيوب"، ويزعم أنها التقطت في مدينة بو جنوبي البلاد.وقعت الاحتجاجات، في 28 أبريل/نيسان الجاري، سار المزارعون عبر وسط المدينة بأكملها باتجاه مبنى المحافظة، الذي ألقوا أمامه السماد. وتجمع عدة مئات من الأشخاص خارج مبنى الحكومة المحلية.في 27 أبريل، أفيد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض للرشق بالطماطم خلال لقائه مع سكان بلدية سورجي بالقرب من باريس.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلدة-فرنسية-تستقبل-ماكرون-برشقات-من-الطماطم-فيديو-1061663932.html
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العالم
مزارعون فرنسيون يلقون السماد أمام مبنى حكومي احتجاجا على غلاء أسعاره
15:35 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
ألقى المزارعون الفرنسيون السماد أمام مبنى الحكومة احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الخام في البلاد.
نشر المزارعون لقطات من أرض الحدث على موقع "يوتيوب"، ويزعم أنها التقطت في مدينة بو جنوبي البلاد.
وقعت الاحتجاجات، في 28 أبريل/نيسان الجاري، سار المزارعون عبر وسط المدينة بأكملها باتجاه مبنى المحافظة، الذي ألقوا أمامه السماد. وتجمع عدة مئات من الأشخاص خارج مبنى الحكومة المحلية.
في 27 أبريل، أفيد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض للرشق بالطماطم خلال لقائه مع سكان بلدية سورجي بالقرب من باريس.