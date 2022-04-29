https://arabic.sputniknews.com/20220429/مزارع-من-غزة-يعثر-على-مفاجأة-أثرية-أثناء-حراثة-أرضه-فيديو-1061731667.html
مزارع من غزة يعثر على "مفاجأة أثرية" أثناء حراثة أرضه... فيديو
مزارع من غزة يعثر على "مفاجأة أثرية" أثناء حراثة أرضه... فيديو
عثر فلاح من قطاع غزة على "شيء مهم للغاية"، أثناء حراثة أرضه في خان يونس جنوب القطاع، لكنه لم يكن يعلم أنه يحمل هذه القيمة الأثرية الكبيرة. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:22+0000
2022-04-29T11:22+0000
2022-04-29T11:22+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وهذا الشيء الذي عثر عليه المزارع نضال أبو عيد، هو تمثال حجري لإلهة كنعانية قديمة، يبلغ ارتفاعه 22 سم، ويعود تاريخه إلى أواخر العصر البرونزي، حيث أشار علماء الآثار الفلسطينيين إلى أن رأس آلهة الحرب "عناة" يعود إلى حوالي 4500 عام.ولفت أبو عيد إلى أنه كان على دراية بأنه اكتشف شيئا مهما، لكنه لم يكن يعلم أنه يحمل قيمة أثرية كبيرة.وتابع: "نشكر الله، ونفتخر به لأنه بقي في أرضنا فلسطين منذ العصر الكنعاني".ويظهر النحت وجه الإلهة مرتدية تاج الثعبان.وسيعرض تمثال الإلهة في قصر الباشا، وهو مبنى تاريخي في مدينة غزة القديمة يستخدم كمتحف.من جانبها، أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن رأس الحجر الجيري يقدر بأنه يعود إلى 2500 قبل الميلاد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مزارع من غزة يعثر على "مفاجأة أثرية" أثناء حراثة أرضه... فيديو
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عثر فلاح من قطاع غزة على "شيء مهم للغاية"، أثناء حراثة أرضه في خان يونس جنوب القطاع، لكنه لم يكن يعلم أنه يحمل هذه القيمة الأثرية الكبيرة.
وهذا الشيء الذي عثر عليه المزارع نضال أبو عيد، هو تمثال حجري لإلهة كنعانية قديمة، يبلغ ارتفاعه 22 سم، ويعود تاريخه إلى أواخر العصر البرونزي، حيث أشار علماء الآثار الفلسطينيين إلى أن رأس آلهة الحرب "عناة" يعود إلى حوالي 4500 عام.
وقال أبو عيد في حديث لإذاعة "بي بي سي" البريطانية: "عثرنا عليه صدفة. كان التمثال موحلا وغسلناه بالماء".
ولفت أبو عيد إلى أنه كان على دراية بأنه اكتشف شيئا مهما، لكنه لم يكن يعلم أنه يحمل قيمة أثرية كبيرة.
وتابع: "نشكر الله، ونفتخر به لأنه بقي في أرضنا فلسطين منذ العصر الكنعاني".
ويظهر النحت وجه الإلهة مرتدية تاج الثعبان.
وسيعرض تمثال الإلهة في قصر الباشا، وهو مبنى تاريخي في مدينة غزة القديمة يستخدم كمتحف.
من جانبها، أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن رأس الحجر الجيري يقدر بأنه يعود إلى 2500 قبل الميلاد.