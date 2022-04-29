https://arabic.sputniknews.com/20220429/مسؤول-تونسي-بلادنا-دخلت-رسميا-عالم-تكنولوجيات-الفضاء-باعتراف-الأمم-المتحدة-1061725366.html
مسؤول تونسي: بلادنا دخلت رسميا عالم تكنولوجيات الفضاء باعتراف الأمم المتحدة
مسؤول تونسي: بلادنا دخلت رسميا عالم تكنولوجيات الفضاء باعتراف الأمم المتحدة
أعلن مدير مجمع "تلنات" التونسي، محمد فريخة، أن بلاده دخلت رسميا عالم تكنولوجيات الفضاء بإمكانياتها الذاتية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:14+0000
2022-04-29T08:14+0000
2022-04-29T08:14+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب بيان نشره فريخة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد اعتراف الأمم المتحدة بالقمر الصناعي التونسي "تحدي 1"، وتسجيله إياه كأول قمر صناعي للبلاد.وقال فريخة: "بكل فخر لتونس تم إعلامنا اليوم أنه تم فتح سجل للأقمار الصناعية والفضاء لمنظمة الأمم المتحدة وتم تسجيل "تحدي 1" كأول قمر صناعي تونسي يقع اطلاقه في الفضاء يوم 22 مارس/ آذار 2021 ، وقد تم إعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".وكان مجمع "تلنات" التونسي، قد اعلن الاثنين، الـ22 من مارس 2021 عن إطلاق أول قمر صناعي تونسي يحمل اسم "تحدي 1" على متن المركبة الفضائية الروسية "سيوز 2".وأكد المجمع أن القمر الصناعي "تحدي 1" الذي تم إطلاقه هو من صنع "تلنات" التونسية المختصة في تكنولوجيات الاتصال بخبرات تونسية مائة بالمائة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
مسؤول تونسي: بلادنا دخلت رسميا عالم تكنولوجيات الفضاء باعتراف الأمم المتحدة
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أعلن مدير مجمع "تلنات" التونسي، محمد فريخة، أن بلاده دخلت رسميا عالم تكنولوجيات الفضاء بإمكانياتها الذاتية.
وحسب بيان نشره فريخة
عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد اعتراف الأمم المتحدة بالقمر الصناعي التونسي "تحدي 1"، وتسجيله إياه كأول قمر صناعي للبلاد.
وقال فريخة: "بكل فخر لتونس تم إعلامنا اليوم أنه تم فتح سجل للأقمار الصناعية والفضاء لمنظمة الأمم المتحدة وتم تسجيل "تحدي 1
" كأول قمر صناعي تونسي يقع اطلاقه في
الفضاء يوم 22 مارس/ آذار 2021 ، وقد تم إعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
ولفت مدير مجمع تلنات التونسي إلى أن هذا الأمر يعني دخول تونس "بشكل رسمي مجال عالم تكنولوجيات الفضاء لتحدى أول وبخطوة أولى أنجزها أبناؤها بإمكانياتهم الذاتية وستكون في المستقبل خطوات أكبر بكفاءات وخبرات تونسية؛ لأن تونس لا ينقصها الذكاء وقادرة على صنع مستقبل أفضل".
وكان مجمع "تلنات" التونسي، قد اعلن الاثنين، الـ22 من مارس 2021 عن إطلاق أول قمر صناعي تونسي يحمل اسم "تحدي 1" على متن المركبة الفضائية الروسية "سيوز 2".
وأكد المجمع أن القمر الصناعي "تحدي 1" الذي تم إطلاقه هو من صنع "تلنات" التونسية المختصة في تكنولوجيات الاتصال
بخبرات تونسية مائة بالمائة.