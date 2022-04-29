https://arabic.sputniknews.com/20220429/مسؤول-نيوزيلندي-سابق-يشكر-روسيا-على-مواجهة-الناتو-1061723505.html
مسؤول نيوزيلندي سابق يشكر روسيا على مواجهة "الناتو"
مسؤول نيوزيلندي سابق يشكر روسيا على مواجهة "الناتو"
وجه مسؤول نيوزيلندي سابق شكره إلى روسيا التي رفضت الانصياع لشروط وسياسات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأعلنت عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:05+0000
2022-04-29T07:05+0000
2022-04-29T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال النائب السابق لوزير الخارجية ووزير نزع والحد من التسلح في نيوزيلندا، مات روبسون، إن "الناتو" أراد دائمًا محاصرة روسيا، التي ترفض ذلك وتواجه وينبغي شكر موسكو على ذلك.وأضاف روبسون قائلا: "أصدقائي وزملائي يجب أن نشكر روسيا على رفضها شروط وسياسات حلف الناتو"، مشيرا إلى أن روسيا أوقفت نابليون وحصلت فيها ثورة وشاركت في الحرب العالمية الثانية وحاليا يحاول الناتو تضييق الخناق على موسكو داخل حدوده". كما شدد روبسون على أن واشنطن ترعى الصراع في أوكرانيا وبالإضافة إلى ذلك، تنشر قواعد عسكرية في دول مختلفة وفي الوقت نفسه تصف روسيا والصين بالعدو.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول نيوزيلندي سابق يشكر روسيا على مواجهة "الناتو"
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وجه مسؤول نيوزيلندي سابق شكره إلى روسيا التي رفضت الانصياع لشروط وسياسات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأعلنت عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال النائب السابق لوزير الخارجية ووزير نزع والحد من التسلح في نيوزيلندا، مات روبسون، إن "الناتو" أراد دائمًا محاصرة روسيا، التي ترفض ذلك وتواجه وينبغي شكر موسكو على ذلك.
وأضاف روبسون قائلا: "أصدقائي وزملائي يجب أن نشكر روسيا على رفضها شروط وسياسات حلف الناتو"، مشيرا إلى أن روسيا أوقفت نابليون وحصلت فيها ثورة وشاركت في الحرب العالمية الثانية وحاليا يحاول الناتو تضييق الخناق على موسكو داخل حدوده".
كما شدد روبسون على أن واشنطن ترعى الصراع في أوكرانيا وبالإضافة إلى ذلك، تنشر قواعد عسكرية في دول مختلفة وفي الوقت نفسه تصف روسيا والصين بالعدو.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.