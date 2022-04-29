عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مسؤول-نيوزيلندي-سابق-يشكر-روسيا-على-مواجهة-الناتو-1061723505.html
مسؤول نيوزيلندي سابق يشكر روسيا على مواجهة "الناتو"
مسؤول نيوزيلندي سابق يشكر روسيا على مواجهة "الناتو"
وجه مسؤول نيوزيلندي سابق شكره إلى روسيا التي رفضت الانصياع لشروط وسياسات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأعلنت عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:05+0000
2022-04-29T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061440130_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_8d92a97cd196b5da598faa3f3b0f7106.jpg
وقال النائب السابق لوزير الخارجية ووزير نزع والحد من التسلح في نيوزيلندا، مات روبسون، إن "الناتو" أراد دائمًا محاصرة روسيا، التي ترفض ذلك وتواجه وينبغي شكر موسكو على ذلك.وأضاف روبسون قائلا: "أصدقائي وزملائي يجب أن نشكر روسيا على رفضها شروط وسياسات حلف الناتو"، مشيرا إلى أن روسيا أوقفت نابليون وحصلت فيها ثورة وشاركت في الحرب العالمية الثانية وحاليا يحاول الناتو تضييق الخناق على موسكو داخل حدوده". كما شدد روبسون على أن واشنطن ترعى الصراع في أوكرانيا وبالإضافة إلى ذلك، تنشر قواعد عسكرية في دول مختلفة وفي الوقت نفسه تصف روسيا والصين بالعدو.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061440130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4eea06ee8ac2cc82af5a6e8bbf74459d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مسؤول نيوزيلندي سابق يشكر روسيا على مواجهة "الناتو"

07:05 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجه مسؤول نيوزيلندي سابق شكره إلى روسيا التي رفضت الانصياع لشروط وسياسات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأعلنت عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال النائب السابق لوزير الخارجية ووزير نزع والحد من التسلح في نيوزيلندا، مات روبسون، إن "الناتو" أراد دائمًا محاصرة روسيا، التي ترفض ذلك وتواجه وينبغي شكر موسكو على ذلك.
وأضاف روبسون قائلا: "أصدقائي وزملائي يجب أن نشكر روسيا على رفضها شروط وسياسات حلف الناتو"، مشيرا إلى أن روسيا أوقفت نابليون وحصلت فيها ثورة وشاركت في الحرب العالمية الثانية وحاليا يحاول الناتو تضييق الخناق على موسكو داخل حدوده".
كما شدد روبسون على أن واشنطن ترعى الصراع في أوكرانيا وبالإضافة إلى ذلك، تنشر قواعد عسكرية في دول مختلفة وفي الوقت نفسه تصف روسيا والصين بالعدو.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала