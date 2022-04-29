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https://arabic.sputniknews.com/20220429/مصر-اختراق-تطبيق-نبض-من-قبل-مجهولين-لبث-أخبار-كاذبة-1061745170.html
مصر... اختراق تطبيق "نبض" من قبل مجهولين لبث "أخبار كاذبة"
مصر... اختراق تطبيق "نبض" من قبل مجهولين لبث "أخبار كاذبة"
قالت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم اختراق تطبيق "نبض" الإخباري من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T17:23+0000
2022-04-29T17:23+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم "اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه".وأضافت: "تقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع".ولم تكشف القناة الأشخاص أو الجهة التي تقف وراء اختراق التطبيق، أو نوعية "الأخبار الكاذبة" التي يبثونها.في سياق متصل، أفادت بوابة "أخبار اليوم" (رسمية)، بأنه تم غلق التطبيق في مصر حتى إشعار آخر.و"نبض" هو تطبيق إخباري يتابعه أكثر من 40 مليون شخص للاطلاع على الأخبار لحظة بلحظة.
مصر
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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مصر, أخبار مصر الآن

مصر... اختراق تطبيق "نبض" من قبل مجهولين لبث "أخبار كاذبة"

17:23 GMT 29.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قالت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم اختراق تطبيق "نبض" الإخباري من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة.
وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم "اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه".
وأضافت: "تقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع".
ولم تكشف القناة الأشخاص أو الجهة التي تقف وراء اختراق التطبيق، أو نوعية "الأخبار الكاذبة" التي يبثونها.
في سياق متصل، أفادت بوابة "أخبار اليوم" (رسمية)، بأنه تم غلق التطبيق في مصر حتى إشعار آخر.
و"نبض" هو تطبيق إخباري يتابعه أكثر من 40 مليون شخص للاطلاع على الأخبار لحظة بلحظة.
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