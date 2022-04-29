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مفتي روسيا يدعو المسلمين إلى إقامة صلاة من أجل منح أرض فلسطين السلام
مفتي روسيا يدعو المسلمين إلى إقامة صلاة من أجل منح أرض فلسطين السلام
دعا رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، المسلمين إلى إقامة الصلاة من أجل تحقيق رفاهية الشعب الفلسطيني ونيل فلسطين الاستقلال. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:56+0000
2022-04-29T15:56+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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وقال المفتي عين الدين خلال لقاء وإقامة صلاة مشتركة مع سفراء الجزائر وأفغانستان والبحرين وغامبيا ومصر والأردن والعراق وإيران وقطر ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس وتركيا وتشاد: "أعتقد أننا جميعًا نتوسل اليوم إلى الله عز وجل أن يمنح أرض فلسطين السلام، وأن يمنح الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته، الازدهار والحصول على دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي تعترف به وتؤيده روسيا الاتحادية، على غرار ما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وهو القرار الخاص بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".كما هنأ رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا المفتي عين الدين الحضور بيوم القدس، راجيا من السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن ينقل التهاني بمناسبة الاحتفال بيوم القدس إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والشعب الفلسطيني.وقال: "منذ 30 عاما نحتفل بيوم القدس مع السادة السفراء الكرام كون هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ونهنئ أنفسنا جميعا بهذا اليوم".وتدهور الوضع الأمني في القدس ومحيط المسجد الأقصى في الأسابيع الأخيرة، ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين المعتكفين في الحرم القدسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/دار-الإفتاء-الروسية-المسلمون-الروس-يشاركون-في-تقديم-المساعدات-إلى-الفلسطينيين-1061707340.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم

مفتي روسيا يدعو المسلمين إلى إقامة صلاة من أجل منح أرض فلسطين السلام

15:56 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Michael Mokrushin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الإفتاء الروسي رافيل عين الدين
رئيس مجلس الإفتاء الروسي رافيل عين الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Michael Mokrushin
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دعا رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، المسلمين إلى إقامة الصلاة من أجل تحقيق رفاهية الشعب الفلسطيني ونيل فلسطين الاستقلال.
وقال المفتي عين الدين خلال لقاء وإقامة صلاة مشتركة مع سفراء الجزائر وأفغانستان والبحرين وغامبيا ومصر والأردن والعراق وإيران وقطر ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس وتركيا وتشاد: "أعتقد أننا جميعًا نتوسل اليوم إلى الله عز وجل أن يمنح أرض فلسطين السلام، وأن يمنح الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته، الازدهار والحصول على دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي تعترف به وتؤيده روسيا الاتحادية، على غرار ما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وهو القرار الخاص بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

كما هنأ رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا المفتي عين الدين الحضور بيوم القدس، راجيا من السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن ينقل التهاني بمناسبة الاحتفال بيوم القدس إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والشعب الفلسطيني.

وقال: "منذ 30 عاما نحتفل بيوم القدس مع السادة السفراء الكرام كون هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ونهنئ أنفسنا جميعا بهذا اليوم".

وتدهور الوضع الأمني في القدس ومحيط المسجد الأقصى في الأسابيع الأخيرة، ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين المعتكفين في الحرم القدسي.
النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا و الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية المفتي الدكتور روشان عباسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
دار الإفتاء الروسية: المسلمون الروس يشاركون في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين
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