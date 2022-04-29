https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-حارس-أمن-إسرائيلي-في-عملية-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-فيديو-1061749538.html
مقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
مقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
قتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T21:24+0000
2022-04-29T21:24+0000
2022-04-29T21:24+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "وصل مشتبه بهما في سيارة إلى مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس أمن عند نقطة حراسة عند مدخل المدينة وفرا من المكان".وأضاف أن قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك)، ومن خلال تنسيق الجهود الاستخبارية، يقومون في الأثناء بملاحقة المشتبه بهما، وتم إغلاق جميع المحاور في المنطقة.من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن السلطات الطبية الإسرائيلية أعلنت وفاة الحارس الإسرائيلي (23 عاما) متأثرا بإصابته.ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر مسلحان ملثمان يترجلان من إحدى السيارات عن مدخل المستوطنة المقامة على أراضي بلدة سلفيت الفلسطينية، ويطلق أحدهما النار قبل أن يفرا هاربين.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن منفذي العملية فرا تجاه الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة.وأوضحت أن أحد المسلحين أطلق النار من بندقية طراز كارل جوستاف، ونزل الآخر من السيارة وحاول طعن الحارس.وأضافت أنه باستثناء حارس الأمن القتيل، أصيب حارس آخر كان بجواره بالفزع بعد إطلاق النار.وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
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قتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "وصل مشتبه بهما في سيارة إلى مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس أمن عند نقطة حراسة عند مدخل المدينة وفرا من المكان".
وأضاف أن قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك)، ومن خلال تنسيق الجهود الاستخبارية، يقومون في الأثناء بملاحقة المشتبه بهما، وتم إغلاق جميع المحاور في المنطقة.
من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن السلطات الطبية الإسرائيلية أعلنت وفاة الحارس الإسرائيلي (23 عاما) متأثرا بإصابته.
ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر مسلحان ملثمان يترجلان من إحدى السيارات عن مدخل المستوطنة المقامة على أراضي بلدة سلفيت الفلسطينية، ويطلق أحدهما النار قبل أن يفرا هاربين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
"، إن منفذي العملية فرا تجاه الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة.
وأوضحت أن أحد المسلحين أطلق النار من بندقية طراز كارل جوستاف، ونزل الآخر من السيارة وحاول طعن الحارس.
وأضافت أنه باستثناء حارس الأمن القتيل، أصيب حارس آخر كان بجواره بالفزع بعد إطلاق النار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.