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https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-فلسطيني-بالرصاص-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1061750642.html
مقتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات، شرقي قلقيلة شمالي الضفة الغربية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T23:23+0000
2022-04-29T23:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم السبت "استشهاد [يحيى علي عدوان 27 عاماً] برصاص الاحتلال الحي في قلبه في بلدة عزون قرب قلقيلية".وأمس الجمعة، قتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "وصل مشتبه بهما في سيارة إلى مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس أمن عند نقطة حراسة عند مدخل المدينة وفرا من المكان".وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-حارس-أمن-إسرائيلي-في-عملية-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-فيديو-1061749538.html
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أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

23:23 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Mosab Shawerاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Mosab Shawer
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات، شرقي قلقيلة شمالي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم السبت "استشهاد [يحيى علي عدوان 27 عاماً] برصاص الاحتلال الحي في قلبه في بلدة عزون قرب قلقيلية".
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
مقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
21:24 GMT
وأمس الجمعة، قتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع تويتر: "وصل مشتبه بهما في سيارة إلى مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس أمن عند نقطة حراسة عند مدخل المدينة وفرا من المكان".
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
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