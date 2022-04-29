https://arabic.sputniknews.com/20220429/مناورات-بريطانية-ضمن-الناتو-لمواجهة-روسيا-1061737682.html
مناورات بريطانية ضمن الناتو لمواجهة روسيا
مناورات بريطانية ضمن الناتو لمواجهة روسيا
ذكرت وكالة "بي آي" البريطانية (PA) اليوم الجمعة، أنه سيشارك حوالي 8000 جندي بريطاني في مناورات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، سيتم خلالها ممارسة الرد على... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:46+0000
2022-04-29T13:46+0000
2022-04-29T13:55+0000
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في المناورات، التي ستجرى في بلدان من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية، سينضم جنود القوات البرية البريطانية إلى عشرات الآلاف من قوات الناتو وقوة الاستكشاف المشتركة التي تم إنشاؤها في عام 2014 تحت قيادة المملكة المتحدة. تجري الدول المشاركة (بريطانيا العظمى والدنمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا) تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.كما لاحظت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، تم التخطيط لمثل هذه التدريبات لفترة طويلة، لكن الدافع وراء سلوكها كان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.قال رئيس وزارة الدفاع البريطانية بن والاس:
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
مناورات بريطانية ضمن الناتو لمواجهة روسيا
13:46 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 13:55 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة "بي آي" البريطانية (PA) اليوم الجمعة، أنه سيشارك حوالي 8000 جندي بريطاني في مناورات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، سيتم خلالها ممارسة الرد على "العدوان الروسي الافتراضي". وستكون التدريبات المقرر إجراؤها في الصيف واحدة من أكبر التدريبات منذ نهاية الحرب الباردة.
في المناورات، التي ستجرى في بلدان من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية، سينضم جنود القوات البرية البريطانية إلى عشرات الآلاف من قوات الناتو وقوة الاستكشاف المشتركة التي تم إنشاؤها في عام 2014 تحت قيادة المملكة المتحدة. تجري الدول المشاركة (بريطانيا العظمى والدنمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا) تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.
كما لاحظت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، تم التخطيط لمثل هذه التدريبات لفترة طويلة، لكن الدافع وراء سلوكها كان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال رئيس وزارة الدفاع البريطانية بن والاس:
لم يكن أمن أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأثناء هذه التدريبات، سنرى قواتنا تنضم إلى حلفاء وشركاء الناتو وقوة المشاة المشتركة في إظهار التضامن والقوة في واحدة من أكبر عمليات نشر القوات المشتركة منذ الحرب الباردة.