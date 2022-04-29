https://arabic.sputniknews.com/20220429/من-مكتب-الإعلام-السوفييتي-سجل-الوقائع-البطولية-1061730480.html
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
أنشئ مكتب الإعلام السوفيتي في 24 يونيو 1941. شاهد كيف قام مكتب الإعلام السوفيتي خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى بالمهام التي كلف بها. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:47+0000
2022-04-29T09:47+0000
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2022
الأخبار
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"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
2022-04-29T09:47+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
© Sputnik
أنشئ مكتب الإعلام السوفيتي في 24 يونيو 1941. شاهد كيف قام مكتب الإعلام السوفيتي خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى بالمهام التي كلف بها.