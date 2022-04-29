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https://arabic.sputniknews.com/20220429/من-مكتب-الإعلام-السوفييتي-سجل-الوقائع-البطولية-1061730480.html
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
أنشئ مكتب الإعلام السوفيتي في 24 يونيو 1941. شاهد كيف قام مكتب الإعلام السوفيتي خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى بالمهام التي كلف بها. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:47+0000
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"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

"من مكتب الإعلام السوفييتي"... سجل الوقائع البطولية

09:47 GMT 29.04.2022
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أنشئ مكتب الإعلام السوفيتي في 24 يونيو 1941. شاهد كيف قام مكتب الإعلام السوفيتي خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى بالمهام التي كلف بها.
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