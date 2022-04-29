https://arabic.sputniknews.com/20220429/موسكو-تعلن-إطلاق-صاروخ-أنجارا-بقمر-صناعي-روسي-عسكري-من-بليسيتسك-1061749415.html

موسكو تعلن إطلاق صاروخ "أنجارا" بقمر صناعي روسي عسكري من "بليسيتسك"‏

موسكو تعلن إطلاق صاروخ "أنجارا" بقمر صناعي روسي عسكري من "بليسيتسك"‏

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم، اليوم الجمعة، إطلاق مركبة الإطلاق الخفيفة "أنجارا-1.2" مع ‏مركبة فضائية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في منطقة أرخانجيلسك.‏ 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T21:15+0000

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روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان لها إنه "في 29 نيسان/ أبريل، في الساعة 19:56 بتوقيت غرينتش، أطلق الطاقم القتالي للقوات الفضائية التابعة بنجاح صاروخ "أنجارا 1.2" خفيف الوزن مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".وأشارت إلى أنه جرى الإطلاق من منصة الإطلاق رقم 3 للموقع رقم 43 لمرحلة اختبار قاعدة "بليسيتسك".وحددت الوزارة أن "جميع عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ قد تمت كما هو مخطط لها، ويتم التحكم في إطلاق الصاروخ وتحليقه بواسطة نظام تحكم آلي أرضي".ويعد هذا هو الإطلاق الثاني للنسخة الخفيفة من صاروخ "أنجارا"، بعد أن تم الإطلاق الأول لهذا الإصدار من الصاروخ في 9 يوليو/ تموز 2014 من "بليسيتسك".ويتكون صاروخ "أنجارا" من مرحلتين، وهو قادر على إطلاق ما يصل إلى 3 أطنان من الحمولة في مدار أرضي منخفض.

https://arabic.sputniknews.com/20211017/طاقم-فيلم-الفضاء-الروسي-التحدي-يصل-إلى-موسكو-بعد-عودته-من-المحطة-الدولية-1050456857.html

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