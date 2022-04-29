https://arabic.sputniknews.com/20220429/موقع-عبري-لماذا-يسعل-نصر-الله-كثيرا-1061732011.html

موقع عبري: لماذا "يسعل" نصر الله كثيرا

موقع عبري: لماذا "يسعل" نصر الله كثيرا

تساءل موقع إلكتروني عبري، اليوم الجمعة، عن السبب وراء "السعال" المتكرر للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T10:43+0000

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2022-04-29T10:43+0000

حسن نصر الله

أخبار حزب الله

إيران

إسرائيل

العالم العربي

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وفي حوار مطول للموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الجمعة، مع العميد عاميت ساعر، رئيس قسم الأبحاث في شعبة المخابرات بالجيش الإسرائيلي، ادعى أنه لا يعرف السبب وراء السعال المتكرر لنصر الله، والواضح من خلال خطاباته الأخيرة.وفي سؤال وجهه أمير بوخفوط، المعلق العسكري للموقع العبري، حيال السبب وراء السعال المتكرر والطويل لحسن نصر الله، وإذا ما كان السبب إنفلونزا أو الإصابة بفيروس كورونا، أكد العميد ساعر أنه لا يعلم، مدعيا أن "كورونا لا تقتل الأشرار، وليس هناك شخص سيء مات بسبب كورونا".وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن المسؤولية الملقاه على عاتق الأمين العام لحزب الله في بلاده كبيرة، وآخذة في الاتساع والتزايد، وهو قاسم مشترك بين نصر الله ويحيي السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، الذي تتزايد مهامه في القطاع.وفي سياق متصل، أكد حسن نصر الله، أن "كل الشرفاء في هذه الأمة على موعد مع القدس إن شاء الله وللصلاة فيها"، قائلا: "هذا عهدنا مع القدس، ومع شعبنا الفلسطيني الأبي".وقال نصر الله، في كلمته ضمن فعاليات منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي، أول أمس الأربعاء: "هذا عهدنا أيضا مع جميع شهدائنا الأعزاء الذين قضوا على طريق القدس في كل المنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر وكل دول الجوار، الذي عانى بشكل مباشر من العدوان الصهيوني ومن وجود هذا الكيان وفي مقدمهم شهيد القدس القائد الكبير والملهم الحاج قاسم سليماني".

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حسن نصر الله, أخبار حزب الله, إيران, إسرائيل, العالم العربي