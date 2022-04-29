https://arabic.sputniknews.com/20220429/نسخة-كورية-من-مسلسل-لاكاسا-دي-بابل-بمشاركة-أحد-أبطال-لعبة-الحبار-فيديو-1061743283.html

نسخة كورية من مسلسل "لاكاسا دي بابل" بمشاركة أحد أبطال "لعبة الحبار"... فيديو

نسخة كورية من مسلسل "لاكاسا دي بابل" بمشاركة أحد أبطال "لعبة الحبار"... فيديو

طرحت منصة "نتفليكس" الرقمية، اليوم الجمعة، الإعلان الترويجي لنسخة كورية من مسلسلها الشهير ‏باللغة الإسبانية "لاكاسا دي بابل".‏ 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T16:01+0000

2022-04-29T16:01+0000

2022-04-29T16:01+0000

مجتمع

منوعات

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وتدور أحداث المسلسل في الوقت الذي تكون فيه كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية على وشك إعادة الوحدة السلمية بينهما، بعد 80 عاما من الانقسام، وفيما يبدآن في طباعة عملة موحدة جديدة تماما، يتم تنظيم عملية سرقة من قبل استراتيجي عبقري يُعرف باسم الأستاذ يو جي تاي، ويتم تنفيذها بواسطة طاقم من اللصوص الخبراء.والمسلسل الجديد الذي يحمل اسم "Money Heist: Korea – Joint Economic Area" مكون من 12 حلقة، ومن إخراج، كيم هونغ-صن، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين الكوريين البارزين، مثل بارك هاي-سو، أحد أبطال المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار".وفي الإعلان التشويقي، يُسمع تعليق صوتي يقول: "اللص الذي يسرق المصروفات النثرية إما يُقتل بعد مطاردته أو ينتهي به المطاف في السجن، لكن اللص الذي يسرق على نطاق واسع يمكن أن يغير العالم بل ويصبح بطلا".كما يعرض الإعلان لمحة عن طاقم اللصوص المتنوع، والملثمين في نفس البدلات حمراء اللون والأقنعة التي يرتديها طاقم مسلسل "لا كاسا دي بابل".ومن المتوقع عرض النسخة الكورية من "لاكاسا دي بابل" في 24 يونيو/ حزيران المقبل.وكان الموسم الخامس والأخير من "لا كاسا دي بابل" عرض في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأثار ضجة دولية بعد عرضه الأول في 2017.

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