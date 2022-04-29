https://arabic.sputniknews.com/20220429/نقطة-تفتيش-حدودية-في-كورسك-الروسية-تتعرض-لقذائف-هاون-دون-وقوع-أضرار-1061724734.html
نقطة تفتيش حدودية في كورسك الروسية تتعرض لقذائف هاون دون وقوع أضرار
نقطة تفتيش حدودية في كورسك الروسية تتعرض لقذائف هاون دون وقوع أضرار
أعلن محافظ إقليم كورسك، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، عن تعرض نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون، ما تطلب الرد على نقاط الإطلاق. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:52+0000
2022-04-29T07:52+0000
2022-04-29T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب المحافظ ستاروفويت على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "كان الصباح في منطقة ريلسكي الحدودية مضطربًا، ففي حوالي الساعة الثامنة صباحًا، تعرضت نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون".وأضاف المحافظ قائلا: "قام حرس الحدود بالرد على نقاط إطلاق النار، ولم تقع إصابات ولا أضرار مادية".وكانت منطقة كورسك قد تعرضت يوم أمس الأربعاء لخروقات جوية دفعت قوات الدفاع الجوي الأوكراني إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نقطة تفتيش حدودية في كورسك الروسية تتعرض لقذائف هاون دون وقوع أضرار
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أعلن محافظ إقليم كورسك، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، عن تعرض نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون، ما تطلب الرد على نقاط الإطلاق.
وكتب المحافظ ستاروفويت على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "كان الصباح في منطقة ريلسكي الحدودية مضطربًا، ففي حوالي الساعة الثامنة صباحًا، تعرضت نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون".
وأضاف المحافظ قائلا: "قام حرس الحدود بالرد على نقاط إطلاق النار، ولم تقع إصابات ولا أضرار مادية".
وكانت منطقة كورسك قد تعرضت يوم أمس الأربعاء
لخروقات جوية دفعت قوات الدفاع الجوي الأوكراني إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي.