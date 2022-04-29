https://arabic.sputniknews.com/20220429/هل-يعيد-التاريخ-نفسه-وتحتل-بولندا-أجزاء-من-أوكرانيا-بحجج-واهية--1061734510.html
هل يعيد التاريخ نفسه وتحتل بولندا أجزاء من أوكرانيا بحجج واهية
هل يعيد التاريخ نفسه وتحتل بولندا أجزاء من أوكرانيا بحجج واهية
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن واشنطن ووارسو تبحثان خطة لتثبيت سيطرة بولندا السياسية والعسكرية على ما سمته بممتلكاتها التاريخية... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:20+0000
2022-04-29T12:20+0000
2022-04-29T12:20+0000
راديو
حول العالم
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هل يعيد التاريخ نفسه وتحتل بولندا أجزاء من أوكرانيا بحجج واهية؟
هل يعيد التاريخ نفسه وتحتل بولندا أجزاء من أوكرانيا بحجج واهية؟
فيما أعلن الجيش البولندي أن أراضيه، وخصوصا المناطق الحدودية مع روسيا وأوكرانيا وبيلاروس وألمانيا، ستشهد خلال مايو/ أيار المقبل "تحركات مكثفة للقوات العسكرية، ضمن مناورات عسكرية مقررة".يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل يعيد التاريخ نفسه وتحتل بولندا أجزاء من أوكرانيا بحجج واهية
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كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن واشنطن ووارسو تبحثان خطة لتثبيت سيطرة بولندا السياسية والعسكرية على ما سمته بممتلكاتها التاريخية في أوكرانيا.
فيما أعلن الجيش البولندي أن أراضيه، وخصوصا المناطق الحدودية مع روسيا وأوكرانيا وبيلاروس وألمانيا، ستشهد خلال مايو/ أيار المقبل "تحركات مكثفة للقوات العسكرية، ضمن مناورات عسكرية مقررة".
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
لا شك أن التحول العسكري الروسي الذي طرأ في الصراع، والتركيز الروسي على الدونباس وجنوب أوكرانيا، وأيضا الانخراط الغربي الفعال في هذه الحرب، ربما يدفع الدول الغربية إلى تصور أوكرانيا جديدة مختلفة عن أوكرانيا القائمة حاليا".
ويرى علوش أن هناك اعتقادا في الغرب على ما يبدو، بأن روسيا تحاول أن تسيطر على أجزاء من أوكرانيا لفترة طويلة، وبالتالي يدفع الغربيون إلى تكريس تواجدهم في القسم الغربي منها، فضلا عن ذلك يبدو أن الصراع تحول إلى حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب، ما يعيد سيناريو تقسيم ألمانيا بين شرقية وغربية في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..