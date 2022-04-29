https://arabic.sputniknews.com/20220429/هولند-يتم-اليوم-إعادة-فتح-سفارتنا-في-كييف-1061732847.html

هولند: إعادة فتح سفارتنا في كييف اليوم

هولند: إعادة فتح سفارتنا في كييف اليوم

أعلنت السلطات الهولندية إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بداية من اليوم الجمعة 29 ابريل/ نيسان. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T11:23+0000

2022-04-29T11:23+0000

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حكومة هولندا

كييف

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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الهولندية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها ستعيد افتتاح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم.ولفت البيان إلى أن القرار جاء عقب استقرار الوضع الأمني في الوقت الراهن مع اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة موظفي السفارة.وقال البيان: "سيعود السفير الهولندي ينيس دي مول إلى كييف، عاصمة أوكرانيا، في 29 نيسان /أبريل مع جزء صغير من طاقم السفارة الهولندية".وأكد أن "مواصلة العمل الدبلوماسي في كييف مهم للبقاء على تواصل بالحكومة الأوكرانية، كما ستستأنف عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي عملها في العاصمة كييف. سفارة بلادنا ستتعاون مع سفارات جميع الدول الأعضاء".وعن أسباب إعادة افتتاح السفارة ألمح البيان إلى ما قال إنها "أسباب تتعلق بتقييم الوضع في أوكرانيا وتحديد كيفية إيصال المساعدات الطارئة، وكيفية توزيع المساعدات الإنسانية الهولندية إلى المحتاجين في أوكرانيا جراء الحرب".يذكر أن هولندا أعلنت افتتاح سفارتها في مدينة لفوف الأوكرانية وعودة جزء صغير من موظفي السفارة في 16 أبريل، كما دعت مواطنيها لعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب الحرب واصفة الوضع بالخطير.

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حكومة هولندا, كييف