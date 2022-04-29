https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزارة-الدفاع-الأمريكية-إرسال-الدفعة-الأولى-من-طائرات-فينيكس-دون-طيار-إلى-أوكرانيا-1061742992.html
وزارة الدفاع الأمريكية: إرسال الدفعة الأولى من طائرات فينيكس دون طيار إلى أوكرانيا
وزارة الدفاع الأمريكية: إرسال الدفعة الأولى من طائرات فينيكس دون طيار إلى أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستشمل مدافع الهاوتزر وطائرات فينيكس دون... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:51+0000
2022-04-29T15:51+0000
2022-04-29T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وصرح مسؤول كبير في الوزارة للصحفيين، بأنه "من المتوقع أن تنطلق أكثر من 12 رحلة جوية من الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة". ووفقا له، فإن الشريحة الجديدة ستشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم وذخيرتها وطائرات فينيكس دون طيار ورادارات.وأضاف ممثل الوزارة أن أكثر من 100 أوكراني خارج البلاد يتم تدريبهم على استخدام المدفعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تشارك في إخراج الجيش الأوكراني من البلاد للتدريب، كما أن الجيش الأمريكي غير موجود في أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/بيسكوف-القانون-الأمريكي-حول-إرسال-أصول-مصادرة-إلى-أوكرانيا-تشويه-صارخ-للقواعد-القانونية-1061735111.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الأمريكية: إرسال الدفعة الأولى من طائرات فينيكس دون طيار إلى أوكرانيا
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستشمل مدافع الهاوتزر وطائرات فينيكس دون طيار، وسيتم تسليمها في غضون يوم واحد بواسطة 12 طائرة.
وصرح مسؤول كبير في الوزارة للصحفيين، بأنه "من المتوقع أن تنطلق أكثر من 12 رحلة جوية من الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة". ووفقا له، فإن الشريحة الجديدة ستشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم وذخيرتها وطائرات فينيكس دون طيار ورادارات.
وأضاف ممثل الوزارة أن أكثر من 100 أوكراني خارج البلاد يتم تدريبهم على استخدام المدفعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تشارك في إخراج الجيش الأوكراني من البلاد للتدريب، كما أن الجيش الأمريكي غير موجود في أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.