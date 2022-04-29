https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-الخارجية-الإيراني-المقاومة-اليوم-في-أفضل-حالاتها-في-المنطقة-1061734723.html

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة

قال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T12:14+0000

2022-04-29T12:14+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن عبداللهيان، خلال كلمة له على هامش مسيرة "يوم القدس العالمي"، إدانته للممارسات الإسرائيلية في تدنيس المسجد الأقصى.وأكد وزير الخارجية الإيرانية أنه طلب من الأمين العام للمؤتمر الإسلامي عقد اجتماع طارئ، وذلك بالتنسيق مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية، على أن يعقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل على مستوى الممثلين الخاصين وسفراء الدول الإسلامية في جدة بالأمانة العامة للمنظمة.وأعرب عبداللهيان عن أمله اتخاذ إجراءات جادة في دعم القضية الفلسطينية، حتى بعد شهر رمضان المبارك، موضحا أنه أجرى مشاورات مكثفة مع وزراء خارجية دول إسلامية وغير إسلامية داعمة لفلسطين.ويصادف اليوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، اليوم العالمي للقدس، وقد أعلن الراحل الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي من أجل إحياء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية وإعلان تضامن مسلمي العالم مع الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحرس-الثوري-الكيان-الصهيوني-لن-يرى-عامه-الـ80-1061727959.html

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