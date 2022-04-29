https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-الخارجية-الإيراني-المقاومة-اليوم-في-أفضل-حالاتها-في-المنطقة-1061734723.html
وزير الخارجية الإيراني: المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني: المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة
قال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:14+0000
2022-04-29T12:14+0000
2022-04-29T12:15+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_0:95:1429:899_1920x0_80_0_0_b49bb19fdc00fd7347e1964806d2f1b9.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن عبداللهيان، خلال كلمة له على هامش مسيرة "يوم القدس العالمي"، إدانته للممارسات الإسرائيلية في تدنيس المسجد الأقصى.وأكد وزير الخارجية الإيرانية أنه طلب من الأمين العام للمؤتمر الإسلامي عقد اجتماع طارئ، وذلك بالتنسيق مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية، على أن يعقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل على مستوى الممثلين الخاصين وسفراء الدول الإسلامية في جدة بالأمانة العامة للمنظمة.وأعرب عبداللهيان عن أمله اتخاذ إجراءات جادة في دعم القضية الفلسطينية، حتى بعد شهر رمضان المبارك، موضحا أنه أجرى مشاورات مكثفة مع وزراء خارجية دول إسلامية وغير إسلامية داعمة لفلسطين.ويصادف اليوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، اليوم العالمي للقدس، وقد أعلن الراحل الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي من أجل إحياء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية وإعلان تضامن مسلمي العالم مع الفلسطينيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحرس-الثوري-الكيان-الصهيوني-لن-يرى-عامه-الـ80-1061727959.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_51:0:1378:995_1920x0_80_0_0_7a66eec3fc551529456da80ce6fd9736.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار العالم الآن, إيران
وزير الخارجية الإيراني: المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة
12:14 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
قال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات الضعف.
ونقلت وكالة إرنا،
مساء اليوم الجمعة، عن عبداللهيان، خلال كلمة له على هامش مسيرة "يوم القدس العالمي"، إدانته للممارسات الإسرائيلية في تدنيس المسجد الأقصى.
وتابع عبداللهيان: "لقد اتخذنا إجراءات دبلوماسية مكثفة في الأسابيع الثلاثة الماضية لمواجهة هذه الممارسات".
وأكد وزير الخارجية الإيرانية
أنه طلب من الأمين العام للمؤتمر الإسلامي عقد اجتماع طارئ، وذلك بالتنسيق مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية، على أن يعقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل على مستوى الممثلين الخاصين وسفراء الدول الإسلامية في جدة بالأمانة العامة للمنظمة.
وأعرب عبداللهيان عن أمله اتخاذ إجراءات جادة في دعم القضية الفلسطينية، حتى بعد شهر رمضان المبارك، موضحا أنه أجرى مشاورات مكثفة مع وزراء خارجية دول إسلامية وغير إسلامية داعمة لفلسطين.
وأشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن "الصهاينة سعوا لتحقيق حلم إسرائيل من النيل إلى الفرات، لكن المقاومة لم تسمح بذلك عمليا، وبإذن الله سنصلي جميعا في القدس".
ويصادف اليوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، اليوم العالمي للقدس
، وقد أعلن الراحل الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي من أجل إحياء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية وإعلان تضامن مسلمي العالم مع الفلسطينيين.