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وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده على استعداد لتطوير علاقات شاملة مع لبنان. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:47+0000
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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني فقد أبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده لتنمية علاقات شاملة مع لبنان، معربا عن أمله في نجاح الانتخابات اللبنانية المقبلة.تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.وثمن وزير الخارجية الإيراني موقف المقاومة اللبنانية، مشيدا بوقوفها والشعب اللبناني وجيشه "بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أهمية دور لبنان في العالم العربي.بدوره شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب على "أهمية تنمية علاقات الصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متمنيا زيادة تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/إيران-تدعو-إلى-دعم-دولي-لاستقرار-لبنان-وأمنه-دون-تدخل-في-سياساته-الداخلية-1058897699.html
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أخبار إيران, أخبار لبنان

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان

09:47 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده على استعداد لتطوير علاقات شاملة مع لبنان.
ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني فقد أبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده لتنمية علاقات شاملة مع لبنان، معربا عن أمله في نجاح الانتخابات اللبنانية المقبلة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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20 فبراير, 11:45 GMT
تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.
وثمن وزير الخارجية الإيراني موقف المقاومة اللبنانية، مشيدا بوقوفها والشعب اللبناني وجيشه "بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أهمية دور لبنان في العالم العربي.

وأدان عبد اللهيان "ممارسات الكيان الصهيوني في قتل المصلين في ​المسجد الأقصى​ وإهانتهم"، مؤكدا أنه دعا خلال مشارواته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى "البت في قضية الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني".

بدوره شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب على "أهمية تنمية علاقات الصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متمنيا زيادة تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.
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