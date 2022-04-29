https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-لتطوير-علاقات-شاملة-مع-لبنان-1061730339.html
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده على استعداد لتطوير علاقات شاملة مع لبنان. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:47+0000
2022-04-29T09:47+0000
2022-04-29T09:47+0000
أخبار إيران
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0384e5810d744f96eaaf07120f20c1a4.jpg
ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني فقد أبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده لتنمية علاقات شاملة مع لبنان، معربا عن أمله في نجاح الانتخابات اللبنانية المقبلة.تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.وثمن وزير الخارجية الإيراني موقف المقاومة اللبنانية، مشيدا بوقوفها والشعب اللبناني وجيشه "بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أهمية دور لبنان في العالم العربي.بدوره شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب على "أهمية تنمية علاقات الصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متمنيا زيادة تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/إيران-تدعو-إلى-دعم-دولي-لاستقرار-لبنان-وأمنه-دون-تدخل-في-سياساته-الداخلية-1058897699.html
أخبار إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_07bb7e3dc4bdce2fac67498dae52a7d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار لبنان
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده على استعداد لتطوير علاقات شاملة مع لبنان.
ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني
فقد أبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده لتنمية علاقات شاملة مع لبنان، معربا عن أمله في نجاح الانتخابات اللبنانية المقبلة.
تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية
اللبناني عبد الله بوحبيب.
وثمن وزير الخارجية الإيراني موقف المقاومة اللبنانية، مشيدا بوقوفها والشعب اللبناني وجيشه "بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أهمية دور لبنان في العالم العربي.
وأدان عبد اللهيان "ممارسات الكيان الصهيوني في قتل المصلين في المسجد الأقصى وإهانتهم"، مؤكدا أنه دعا خلال مشارواته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى "البت في قضية الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني".
بدوره شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب على "أهمية تنمية علاقات
الصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متمنيا زيادة تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.