https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-لتطوير-علاقات-شاملة-مع-لبنان-1061730339.html

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتطوير علاقات شاملة مع لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده على استعداد لتطوير علاقات شاملة مع لبنان. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T09:47+0000

2022-04-29T09:47+0000

2022-04-29T09:47+0000

أخبار إيران

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0384e5810d744f96eaaf07120f20c1a4.jpg

ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني فقد أبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده لتنمية علاقات شاملة مع لبنان، معربا عن أمله في نجاح الانتخابات اللبنانية المقبلة.تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.وثمن وزير الخارجية الإيراني موقف المقاومة اللبنانية، مشيدا بوقوفها والشعب اللبناني وجيشه "بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أهمية دور لبنان في العالم العربي.بدوره شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب على "أهمية تنمية علاقات الصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متمنيا زيادة تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/إيران-تدعو-إلى-دعم-دولي-لاستقرار-لبنان-وأمنه-دون-تدخل-في-سياساته-الداخلية-1058897699.html

أخبار إيران

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار لبنان